Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику - РИА Новости, 09.09.2025
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что считает честным шагом проведение намеченного на 25 октября референдума о доверии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что считает честным шагом проведение намеченного на 25 октября референдума о доверии президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. "...Я хочу упомянуть и о том референдуме, который республика Сербская, президент Додик планируют на 25 октября с обращением определиться: поддерживают граждане республики Сербской руководство или нет. Я считаю, это по-честному", - сказал Лавров. Министр указал на то, что "Запад не любит референдумов, независимость Косово объявили без всякого референдума".
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику
