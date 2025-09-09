Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику - РИА Новости, 09.09.2025
15:21 09.09.2025
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику - РИА Новости, 09.09.2025
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что считает честным шагом проведение намеченного на 25 октября референдума о доверии... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
россия
москва
республика сербская
сергей лавров
милорад додик
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что считает честным шагом проведение намеченного на 25 октября референдума о доверии президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. "...Я хочу упомянуть и о том референдуме, который республика Сербская, президент Додик планируют на 25 октября с обращением определиться: поддерживают граждане республики Сербской руководство или нет. Я считаю, это по-честному", - сказал Лавров. Министр указал на то, что "Запад не любит референдумов, независимость Косово объявили без всякого референдума".
россия
москва
республика сербская
в мире, россия, москва, республика сербская, сергей лавров, милорад додик
В мире, Россия, Москва, Республика Сербская, Сергей Лавров, Милорад Додик
Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику

Лавров назвал намеченный на 25 октября референдум о доверии Додику честным шагом

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что считает честным шагом проведение намеченного на 25 октября референдума о доверии президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику.
"...Я хочу упомянуть и о том референдуме, который республика Сербская, президент Додик планируют на 25 октября с обращением определиться: поддерживают граждане республики Сербской руководство или нет. Я считаю, это по-честному", - сказал Лавров.
Министр указал на то, что "Запад не любит референдумов, независимость Косово объявили без всякого референдума".
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Додик рассказал, при каком условии готов уйти с поста президента
22 августа, 17:17
 
