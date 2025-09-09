https://ria.ru/20250909/dodik-2040693743.html

Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику

Лавров прокомментировал проведение референдума о доверии Додику

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что считает честным шагом проведение намеченного на 25 октября референдума о доверии президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. "...Я хочу упомянуть и о том референдуме, который республика Сербская, президент Додик планируют на 25 октября с обращением определиться: поддерживают граждане республики Сербской руководство или нет. Я считаю, это по-честному", - сказал Лавров. Министр указал на то, что "Запад не любит референдумов, независимость Косово объявили без всякого референдума".

