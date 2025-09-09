https://ria.ru/20250909/dodik-2040670094.html

Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что на переговорах попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова через структуры ООН содействовать закрытию аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине. "Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы удалось закрыть этот самый аппарат высокого представителя, который должен был существовать год, а остался на 30 лет, через систему ООН и двусторонние контакты", - сказал он по итогам переговоров с Лавровым. Додик добавил, что "высокий представитель" ООН Кристиан Шмидт создаёт полный беспорядок в Боснии настолько, что ставит под угрозу Дейтонские соглашения, что может привести к распаду Боснии и Герцеговины через нефункционирование её общих институтов.

