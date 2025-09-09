https://ria.ru/20250909/dodik-2040670094.html
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ - РИА Новости, 09.09.2025
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что на переговорах попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова через... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:04:00+03:00
2025-09-09T14:04:00+03:00
2025-09-09T14:04:00+03:00
босния и герцеговина
россия
сергей лавров
милорад додик
оон
республика сербская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040660694_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_d04fa855658815879a98ef28b250fe4a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что на переговорах попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова через структуры ООН содействовать закрытию аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине. "Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы удалось закрыть этот самый аппарат высокого представителя, который должен был существовать год, а остался на 30 лет, через систему ООН и двусторонние контакты", - сказал он по итогам переговоров с Лавровым. Додик добавил, что "высокий представитель" ООН Кристиан Шмидт создаёт полный беспорядок в Боснии настолько, что ставит под угрозу Дейтонские соглашения, что может привести к распаду Боснии и Герцеговины через нефункционирование её общих институтов.
https://ria.ru/20250909/lavrov-2040641333.html
босния и герцеговина
россия
республика сербская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040660694_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_0a80cb4766d7021fc8c53d9a99c3793d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босния и герцеговина, россия, сергей лавров, милорад додик, оон, республика сербская
Босния и Герцеговина, Россия, Сергей Лавров, Милорад Додик, ООН, Республика Сербская
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
Додик попросил Лаврова и ООН помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ