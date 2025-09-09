https://ria.ru/20250909/dnr-2040578355.html
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков - РИА Новости, 09.09.2025
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков
Власти ДНР хотят организовать морское сообщение региона с Таганрогом в Ростовской области, заявил РИА Новости врио главы правительства республики Андрей Чертков РИА Новости, 09.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Власти ДНР хотят организовать морское сообщение региона с Таганрогом в Ростовской области, заявил РИА Новости врио главы правительства республики Андрей Чертков на ВЭФ. "Мы, кстати, хотим до Таганрога все-таки паромы или скоростные суда пустить. Это тоже будет один из выходов добраться нашим жителям в Ростовскую область", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков
