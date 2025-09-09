Рейтинг@Mail.ru
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/dnr-2040578355.html
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков - РИА Новости, 09.09.2025
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков
Власти ДНР хотят организовать морское сообщение региона с Таганрогом в Ростовской области, заявил РИА Новости врио главы правительства республики Андрей Чертков РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T05:23:00+03:00
2025-09-09T05:23:00+03:00
таганрог
донецкая народная республика
ростовская область
дальневосточный федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570801588_0:335:2734:1873_1920x0_80_0_0_e5a7d14783650909d9c19d6128b528d6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Власти ДНР хотят организовать морское сообщение региона с Таганрогом в Ростовской области, заявил РИА Новости врио главы правительства республики Андрей Чертков на ВЭФ. "Мы, кстати, хотим до Таганрога все-таки паромы или скоростные суда пустить. Это тоже будет один из выходов добраться нашим жителям в Ростовскую область", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250524/pushilin-2018807765.html
таганрог
донецкая народная республика
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570801588_177:244:2582:2048_1920x0_80_0_0_d21b4af0ff6c574e4f798964328a26f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, донецкая народная республика, ростовская область, дальневосточный федеральный университет, общество
Таганрог, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Дальневосточный федеральный университет, Общество
ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом, заявил Чертков

Чертков заявил, что ДНР хочет пустить морские паромы до Таганрога

© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Власти ДНР хотят организовать морское сообщение региона с Таганрогом в Ростовской области, заявил РИА Новости врио главы правительства республики Андрей Чертков на ВЭФ.
"Мы, кстати, хотим до Таганрога все-таки паромы или скоростные суда пустить. Это тоже будет один из выходов добраться нашим жителям в Ростовскую область", - сообщил Чертков.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Автомобильно-пассажирский паром Лаврентий у причала морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем
24 мая, 08:20
 
ТаганрогДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала