В ДНР не хватает воды для центральной агломерации, заявил Чертков

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нехватка источников воды для центральной агломерации наблюдается в ДНР, в настоящий момент их всего два, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства республики Андрей Чертков. Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "Прилагаем много усилий для того, чтобы постараться удовлетворить все потребности по воде. Но пока это сложно, потому что всего лишь два источника воды, которая поступает в центральную агломерацию: это и в Макеевско-Донецкую агломерацию, это и Дон, и Кипучая Криница, подземные источники", - отметил Чертков. По его словам, в настоящее время организованы подвоз воды и расстановка емкостей для нее в городах. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нехватка источников воды для центральной агломерации наблюдается в ДНР, в настоящий момент их всего два, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства республики Андрей Чертков.
Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
"Прилагаем много усилий для того, чтобы постараться удовлетворить все потребности по воде. Но пока это сложно, потому что всего лишь два источника воды, которая поступает в центральную агломерацию: это и в Макеевско-Донецкую агломерацию, это и Дон, и Кипучая Криница, подземные источники", - отметил Чертков.
По его словам, в настоящее время организованы подвоз воды и расстановка емкостей для нее в городах.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.