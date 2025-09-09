https://ria.ru/20250909/dnepr-2040640211.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
