Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 09.09.2025 (обновлено: 08:14 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/devushki-2040588157.html
В Кузбассе девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест
В Кузбассе девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест - РИА Новости, 09.09.2025
В Кузбассе девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест
Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест 20-летнюю и 27-летнюю местных жительниц, обвиняемых в истязании несовершеннолетних,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T08:12:00+03:00
2025-09-09T08:14:00+03:00
кемеровская область
кемеровский областной суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест 20-летнюю и 27-летнюю местных жительниц, обвиняемых в истязании несовершеннолетних, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. "Согласно версии следствия, 28 августа 2025 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления, вошли в дом, где находились несовершеннолетние, и нанесли множественные удары потерпевшим, при этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из девушек и пыталась заставить ее выпить около 30 таблеток. 27-летняя обвиняемая фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона, участвуя в истязаниях. Обвиняемые также угрожали поджечь дом и убить потерпевших в случае обращения в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемые были задержаны, им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершенном группой лиц. "Адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы, утверждая о необоснованности избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Жалобы будут направлены в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда для рассмотрения… Мера пресечения в виде домашнего ареста, как и заключение под стражу, также является мерой пресечения, связанной с изоляцией от общества", - сообщили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250819/omsk-2036313837.html
https://ria.ru/20250714/sud-2028941123.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, кемеровский областной суд, общество
Кемеровская область, Кемеровский областной суд, Общество
В Кузбассе девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест

В Кузбассе двух девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест 20-летнюю и 27-летнюю местных жительниц, обвиняемых в истязании несовершеннолетних, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
"Согласно версии следствия, 28 августа 2025 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления, вошли в дом, где находились несовершеннолетние, и нанесли множественные удары потерпевшим, при этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из девушек и пыталась заставить ее выпить около 30 таблеток. 27-летняя обвиняемая фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона, участвуя в истязаниях. Обвиняемые также угрожали поджечь дом и убить потерпевших в случае обращения в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Жительницу Омска будут судить за истязание сына
19 августа, 15:39
Уточняется, что обвиняемые были задержаны, им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершенном группой лиц.
"Адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы, утверждая о необоснованности избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Жалобы будут направлены в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда для рассмотрения… Мера пресечения в виде домашнего ареста, как и заключение под стражу, также является мерой пресечения, связанной с изоляцией от общества", - сообщили в пресс-центре.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына
14 июля, 08:49
 
Кемеровская областьКемеровский областной судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала