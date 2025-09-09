Рейтинг@Mail.ru
На Урале завели дело после сообщений об осквернении Вечного огня
11:52 09.09.2025
На Урале завели дело после сообщений об осквернении Вечного огня
На Урале завели дело после сообщений об осквернении Вечного огня - РИА Новости, 09.09.2025
На Урале завели дело после сообщений об осквернении Вечного огня
Следствие возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы после того, как неизвестные разбросали продукты питания на мемориальном комплексе... РИА Новости, 09.09.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы после того, как неизвестные разбросали продукты питания на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Челябинской области, сообщило региональное СУ СК РФ. Один из Telegram-каналов во вторник сообщал, что неизвестные якобы приготовили яичницу на мемориале "Вечный огонь" в Челябинской области. СУСК РФ поясняет, что на мемориале были разбросаны продукты питания и другие предметы. Полиция региона сообщала о том, что сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Сосновскому району, полицейские устанавливают причастных лиц. "По данному факту следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На Урале завели дело после сообщений об осквернении Вечного огня

Возбуждено дело после сообщений о приготовлении яичницы на Вечном огне на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы после того, как неизвестные разбросали продукты питания на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Челябинской области, сообщило региональное СУ СК РФ.
Один из Telegram-каналов во вторник сообщал, что неизвестные якобы приготовили яичницу на мемориале "Вечный огонь" в Челябинской области. СУСК РФ поясняет, что на мемориале были разбросаны продукты питания и другие предметы. Полиция региона сообщала о том, что сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Сосновскому району, полицейские устанавливают причастных лиц.
"По данному факту следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
