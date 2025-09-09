https://ria.ru/20250909/delo-2040594542.html
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова - РИА Новости, 09.09.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова
Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова, указано в... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Усков Валерий Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Режиссер скончался 24 августа в возрасте 92 лет. Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году - режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года - на киностудии "Мосфильм". Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.
