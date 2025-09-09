Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:13 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/delo-2040594542.html
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова - РИА Новости, 09.09.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова
Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова, указано в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:13:00+03:00
2025-09-09T09:13:00+03:00
культура
валерий усков
владимир краснопольский
свердловская киностудия
мосфильм
вгик
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037320884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6f624bdf8c55531560df321c9049f96.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Усков Валерий Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Режиссер скончался 24 августа в возрасте 92 лет. Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году - режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года - на киностудии "Мосфильм". Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.
https://ria.ru/20250805/koppola--2033573362.html
https://ria.ru/20250908/fokin-2040455111.html
москва
валерий усков, владимир краснопольский, свердловская киностудия, мосфильм, вгик, москва, общество
Культура, Валерий Усков, Владимир Краснопольский, Свердловская киностудия, Мосфильм, ВГИК, Москва, Общество
В Москве открыли наследственное дело после смерти режиссера Ускова

В Москве открыли наследственное дело после смерти кинорежиссера Ускова

© ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Режиссер Валерий Усков
Режиссер Валерий Усков - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм"
Режиссер Валерий Усков. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Валерия Ускова, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Усков Валерий Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу
5 августа, 21:33
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Режиссер скончался 24 августа в возрасте 92 лет.
Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году - режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года - на киностудии "Мосфильм". Совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.
Кинорежиссер Владимир Фокин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
8 сентября, 15:42
 
