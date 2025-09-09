Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске - РИА Новости, 09.09.2025
22:05 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/damask-2040796695.html
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа принял во вторник в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком, они обсудили двусторонние отношения, передает сирийское официальное агентство новостей SANA. По его информации, аш-Шараа принял в Народном дворце в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе Новаком. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и развития двусторонних отношений в различных областях в интересах обеих стран. Ранее глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил на пресс-конференции, что Дамаск заинтересован в сотрудничестве с Россией в восстановлении страны, в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.
2025
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа принял во вторник в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком, они обсудили двусторонние отношения, передает сирийское официальное агентство новостей SANA.
По его информации, аш-Шараа принял в Народном дворце в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе Новаком. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и развития двусторонних отношений в различных областях в интересах обеих стран.
Ранее глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил на пресс-конференции, что Дамаск заинтересован в сотрудничестве с Россией в восстановлении страны, в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву
