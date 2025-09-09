https://ria.ru/20250909/damask-2040796695.html
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске - РИА Новости, 09.09.2025
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске
Президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа принял во вторник в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:05:00+03:00
2025-09-09T22:05:00+03:00
2025-09-09T22:05:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа принял во вторник в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком, они обсудили двусторонние отношения, передает сирийское официальное агентство новостей SANA. По его информации, аш-Шараа принял в Народном дворце в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе Новаком. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и развития двусторонних отношений в различных областях в интересах обеих стран. Ранее глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил на пресс-конференции, что Дамаск заинтересован в сотрудничестве с Россией в восстановлении страны, в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.
https://ria.ru/20250909/novak-2040700877.html
дамаск (город)
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_547:0:5155:3456_1920x0_80_0_0_2cf8c06695649a5a9462115b87610307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия, россия, александр новак
В мире, Дамаск (город), Сирия, Россия, Александр Новак
Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске
SANA: аш-Шараа принял российскую делегацию во главе с Новаком в Дамаске