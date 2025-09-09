https://ria.ru/20250909/damask-2040796695.html

Президент Сирии на переходный период принял российскую делегацию в Дамаске

в мире

дамаск (город)

сирия

россия

александр новак

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа принял во вторник в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком, они обсудили двусторонние отношения, передает сирийское официальное агентство новостей SANA. По его информации, аш-Шараа принял в Народном дворце в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе Новаком. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и развития двусторонних отношений в различных областях в интересах обеих стран. Ранее глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил на пресс-конференции, что Дамаск заинтересован в сотрудничестве с Россией в восстановлении страны, в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.

