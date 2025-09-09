Рейтинг@Mail.ru
В непальском городе Покхара ввели комендантский час из-за волнений
12:25 09.09.2025
В непальском городе Покхара ввели комендантский час из-за волнений
© Pixabay / Pixabay/photodrishti Гора Покхара в Непале
© Pixabay / Pixabay/photodrishti
Гора Покхара в Непале . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В городе Покхара в Непале объявлен комендантский час на фоне протестов в Катманду, сообщила РИА Новости россиянка, находящаяся там.
"Я нахожусь в Покхаре, здесь введён комендантский час. Местные жители вышли на протесты, локальные бизнесы закрыты в знак солидарности", - рассказала она.
Покхара расположена в 198 километрах к западу от столицы страны Катманду.
Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedInю
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
* запрещена в России как экстремистская.
