В непальском городе Покхара ввели комендантский час из-за волнений

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В городе Покхара в Непале объявлен комендантский час на фоне протестов в Катманду, сообщила РИА Новости россиянка, находящаяся там."Я нахожусь в Покхаре, здесь введён комендантский час. Местные жители вышли на протесты, локальные бизнесы закрыты в знак солидарности", - рассказала она.Покхара расположена в 198 километрах к западу от столицы страны Катманду.Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedInюМассовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.* запрещена в России как экстремистская.
