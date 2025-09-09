Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о подготовке бюджета в условиях санкций
10:16 09.09.2025
Силуанов рассказал о подготовке бюджета в условиях санкций
Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что готовя бюджет в условиях санкций, стоит исходить из нынешних условий, а "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что готовя бюджет в условиях санкций, стоит исходить из нынешних условий, а "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя. "Бюджет всегда должен сформироваться, исходя из таких взвешенных консервативных подходов в бюджетной политике. Поэтому нам на какой-то чрезмерный оптимизм закладываться нельзя", - сказал он в эфире радио РБК, отвечая на вопрос о формировании бюджета во время санкций.
россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что готовя бюджет в условиях санкций, стоит исходить из нынешних условий, а "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя.
"Бюджет всегда должен сформироваться, исходя из таких взвешенных консервативных подходов в бюджетной политике. Поэтому нам на какой-то чрезмерный оптимизм закладываться нельзя", - сказал он в эфире радио РБК, отвечая на вопрос о формировании бюджета во время санкций.
