Силуанов рассказал о подготовке бюджета в условиях санкций

Силуанов рассказал о подготовке бюджета в условиях санкций

Силуанов рассказал о подготовке бюджета в условиях санкций

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что готовя бюджет в условиях санкций, стоит исходить из нынешних условий, а "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя.

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что готовя бюджет в условиях санкций, стоит исходить из нынешних условий, а "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя. "Бюджет всегда должен сформироваться, исходя из таких взвешенных консервативных подходов в бюджетной политике. Поэтому нам на какой-то чрезмерный оптимизм закладываться нельзя", - сказал он в эфире радио РБК, отвечая на вопрос о формировании бюджета во время санкций.

