https://ria.ru/20250909/bratislava-2040561314.html

В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 09.09.2025

В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

Авиабомба времен Второй мировой войны была найдена в ходе строительных работ в Братиславе, для ее обезвреживания на утро вторника запланирована эвакуация людей... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T00:42:00+03:00

2025-09-09T00:42:00+03:00

2025-09-09T00:42:00+03:00

братислава

в мире

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860895_0:62:3078:1793_1920x0_80_0_0_f3547c9bf6741fcf44d96fb9655681a4.jpg

БРАТИСЛАВА, 9 сен - РИА Новости. Авиабомба времен Второй мировой войны была найдена в ходе строительных работ в Братиславе, для ее обезвреживания на утро вторника запланирована эвакуация людей из близлежащих зданий, сообщила полиция города. "Сегодня (в понедельник - ред.) после 18.00 (19.00 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории строительной площадки рядом с улицами Ландерерова - Чуленова", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*. В полиции сообщили, что прибывший на место пиротехник установил, что обнаружена 500-фунтовая (около 230 килограммов) авиабомба времен Второй мировой войны. "Полиция… готовит с 6.00 (7.00 мск) эвакуацию прилегающих (к месту находки - ред.) зданий", - говорится в информации. Планируется, что пиротехнические работы начнутся во вторник в 9.00 (10.00 мск) и закончатся в 12.00 (13.00 мск).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250806/drezden-2033801068.html

https://ria.ru/20250603/bomby-2020626952.html

братислава

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

братислава, в мире, словакия