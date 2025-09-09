Рейтинг@Mail.ru
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/bratislava-2040561314.html
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 09.09.2025
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны
Авиабомба времен Второй мировой войны была найдена в ходе строительных работ в Братиславе, для ее обезвреживания на утро вторника запланирована эвакуация людей... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T00:42:00+03:00
2025-09-09T00:42:00+03:00
братислава
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860895_0:62:3078:1793_1920x0_80_0_0_f3547c9bf6741fcf44d96fb9655681a4.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 сен - РИА Новости. Авиабомба времен Второй мировой войны была найдена в ходе строительных работ в Братиславе, для ее обезвреживания на утро вторника запланирована эвакуация людей из близлежащих зданий, сообщила полиция города. "Сегодня (в понедельник - ред.) после 18.00 (19.00 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории строительной площадки рядом с улицами Ландерерова - Чуленова", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*. В полиции сообщили, что прибывший на место пиротехник установил, что обнаружена 500-фунтовая (около 230 килограммов) авиабомба времен Второй мировой войны. "Полиция… готовит с 6.00 (7.00 мск) эвакуацию прилегающих (к месту находки - ред.) зданий", - говорится в информации. Планируется, что пиротехнические работы начнутся во вторник в 9.00 (10.00 мск) и закончатся в 12.00 (13.00 мск).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250806/drezden-2033801068.html
https://ria.ru/20250603/bomby-2020626952.html
братислава
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860895_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_913ecd36bf1c999c355da29039c765f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
братислава, в мире, словакия
Братислава, В мире, Словакия
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

На стройке в Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Братислава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 9 сен - РИА Новости. Авиабомба времен Второй мировой войны была найдена в ходе строительных работ в Братиславе, для ее обезвреживания на утро вторника запланирована эвакуация людей из близлежащих зданий, сообщила полиция города.
"Сегодня (в понедельник - ред.) после 18.00 (19.00 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории строительной площадки рядом с улицами Ландерерова - Чуленова", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.
Сапер держит в руке детонатор 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны в Дрездене - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
6 августа, 19:41
В полиции сообщили, что прибывший на место пиротехник установил, что обнаружена 500-фунтовая (около 230 килограммов) авиабомба времен Второй мировой войны.
"Полиция… готовит с 6.00 (7.00 мск) эвакуацию прилегающих (к месту находки - ред.) зданий", - говорится в информации.
Планируется, что пиротехнические работы начнутся во вторник в 9.00 (10.00 мск) и закончатся в 12.00 (13.00 мск).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой
3 июня, 11:52
 
БратиславаВ миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала