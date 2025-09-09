https://ria.ru/20250909/bpla-2040636391.html

ВСУ за сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область более 70 раз

ВСУ за сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область более 70 раз

ВСУ за сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область более 70 раз

09.09.2025

БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 70 беспилотниками 11 районов Белгородской области, два мирных жителя обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 41 снаряд и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 42 дрона были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 14 частных домовладениях, одной единице сельхозтехники, ангаре, коммерческом объекте, предприятии, тракторе, семи транспортных средствах, также есть повреждения резервуаров на нефтебазе. "В посёлке Прохоровка в результате атаки беспилотника на территории нефтебазы произошёл пожар, который ликвидирован техникой МЧС и пожарными поездами. Вследствие удара есть повреждения резервуаров. В Ракитянском районе в селе Солдатское после удара беспилотника загорелась кабина грузового автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 7 беспилотников, Борисовский район атакован 2 дронами. По данным главы области, в Валуйском округе нанесены удары 7 БПЛА, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и произведены атаки 8 БПЛА. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 18 беспилотников, над Вейделевским, Красногвардейским районами и Губкинским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 28 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по стоянке предприятия ранен мирный житель. Мужчина после оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, в результате обстрела села мужчина, получивший баротравму, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Лечение пострадавший продолжает амбулаторно", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

