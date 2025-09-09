Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавшего в Босфоре пловца продолжаются, сообщила его родственница - РИА Новости, 09.09.2025
20:35 09.09.2025
Поиски пропавшего в Босфоре пловца продолжаются, сообщила его родственница
Поиски пропавшего в Босфоре пловца продолжаются, сообщила его родственница - РИА Новости, 09.09.2025
Поиски пропавшего в Босфоре пловца продолжаются, сообщила его родственница
Спасатели продолжили во вторник поиски пропавшего участника соревнований в Босфоре, российского пловца Николая Свечникова, никаких следов мужчины пока не... РИА Новости, 09.09.2025
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Спасатели продолжили во вторник поиски пропавшего участника соревнований в Босфоре, российского пловца Николая Свечникова, никаких следов мужчины пока не обнаружено, сообщила РИА Новости родственница пловца Алена Караман. "Да, поиски продолжаются, новостей пока нет", - сообщила Караман. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что поисковая операция во вторник охватила Босфор и ряд районов Мраморного моря. В поисково-спасательной операции задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, водолазы и гидролокатор, а также сотрудники ряда других ведомств, таких как Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарная служба мэрии Стамбула, сообщили ранее РИА Новости в командовании береговой охраны Турции. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Спасатели продолжили во вторник поиски пропавшего участника соревнований в Босфоре, российского пловца Николая Свечникова, никаких следов мужчины пока не обнаружено, сообщила РИА Новости родственница пловца Алена Караман.
"Да, поиски продолжаются, новостей пока нет", - сообщила Караман.
Бесследно исчез: российского пловца больше недели ищут в Босфоре
2 сентября, 11:33
2 сентября, 11:33
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что поисковая операция во вторник охватила Босфор и ряд районов Мраморного моря.
В поисково-спасательной операции задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, водолазы и гидролокатор, а также сотрудники ряда других ведомств, таких как Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарная служба мэрии Стамбула, сообщили ранее РИА Новости в командовании береговой охраны Турции.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.
Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции.
Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов
1 сентября, 18:02
1 сентября, 18:02
 
