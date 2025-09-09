https://ria.ru/20250909/borba-2040617517.html
Большинство стран солидарно с Россией в борьбе с нацизмом, заявил Лавров
Подавляющее большинство членов мирового сообщества солидарно с Россией в борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство членов мирового сообщества солидарно с Россией в борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня в целом ряде государств Запада иммунитет к нацистскому вирусу ослаб. Похоже, там забыли, как тяжело нам-то остался мир, и к чему способны привести убежденность в собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм", - говорится в приветствии министра участникам Международного антифашистского форума, который озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лавров добавил, что продолжать беречь историческую правду и предпринимать практические шаги по пресечению нацистских тенденций - это святой долг."В связи с этим не может не радовать, что с нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества. Итоги голосования по ежегодному российскому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма тому красноречивое свидетельство. Убежден, свой вклад в общие усилия по борьбе с человеконенавистнической идеологией внесет и ваша встреча", - заключил он.
