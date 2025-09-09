https://ria.ru/20250909/bloger-2040803044.html
Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате
Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате - РИА Новости, 09.09.2025
Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате
Блогер Роман Алехин рассказал в интервью РИА Новости о том, что на видео, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, он обсуждал с людьми,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:14:00+03:00
2025-09-09T23:14:00+03:00
2025-09-09T23:22:00+03:00
блогер
россия
происшествия
спецоперация
коррупция
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803849_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bb2d0f603cdf5b1de45fa5680759ba4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин рассказал в интервью РИА Новости о том, что на видео, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, он обсуждал с людьми, представившимися представителями фонда Галицкого, их желание вложить деньги в благотворительный фонд помощи СВО и условия для этого. Он подтвердил, что фактически оказанная помощь предполагала недостачу в 10% от оговоренных объемов поставленных медикаментов. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. По словам Алехина, в мае-июне к нему обратились люди, представившиеся представителями фонда Галицкого, которые предложили вложить около 100 миллионов рублей в благотворительный фонд помощи СВО. При этом они озвучили свои условия. "Шестьдесят пять процентов денег должно было уйти на комплектующие для аптечек, и эти комплектующие я должен был заказать у конкретных фирм, которые они скажут… Они говорят, что это его же фирмы, то есть аффилированные с его компаниями фирмы… Они говорят цены будут оптовые, вы таких цен вообще нигде не найдете", - рассказал Алехин. Остальные 35%, с его слов, ему предложили потратить на цели фонда без ограничения, попросив предоставить отчеты. Кроме того, был "нюанс". "Из этих 65 миллионов вы заплатите полностью… Мы закидываем по счету, по договору это количество (товара – ред.) на эту сумму денег в 65 миллионов рублей… По накладным у вас будет на общую сумму, но придет в машине недостача на 10 процентов… Весь разговор крутится как раз об этом", - сказал он. По словам Алехина, он предложил собеседникам рассказать обо всем этом командирам, на что они согласились и обещали прислать договоры, но исчезли, ничего не прислав.
https://ria.ru/20250821/sud-2036800871.html
https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803849_132:0:1272:855_1920x0_80_0_0_4e9cc47aeff11e3a0163f1e89a50351c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блогер, россия, происшествия, спецоперация, коррупция, общество
Блогер, Россия, Происшествия, Спецоперация, Коррупция, Общество
Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате
Блогер Алехин заявил, что на скандальном видео говорил об условиях помощи бойцам
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин рассказал в интервью РИА Новости о том, что на видео, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, он обсуждал с людьми, представившимися представителями фонда Галицкого, их желание вложить деньги в благотворительный фонд помощи СВО и условия для этого. Он подтвердил, что фактически оказанная помощь предполагала недостачу в 10% от оговоренных объемов поставленных медикаментов.
Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно.
По словам Алехина, в мае-июне к нему обратились люди, представившиеся представителями фонда Галицкого, которые предложили вложить около 100 миллионов рублей в благотворительный фонд помощи СВО. При этом они озвучили свои условия.
"Шестьдесят пять процентов денег должно было уйти на комплектующие для аптечек, и эти комплектующие я должен был заказать у конкретных фирм, которые они скажут… Они говорят, что это его же фирмы, то есть аффилированные с его компаниями фирмы… Они говорят цены будут оптовые, вы таких цен вообще нигде не найдете", - рассказал Алехин. Остальные 35%, с его слов, ему предложили потратить на цели фонда без ограничения, попросив предоставить отчеты.
Кроме того, был "нюанс". "Из этих 65 миллионов вы заплатите полностью… Мы закидываем по счету, по договору это количество (товара – ред.) на эту сумму денег в 65 миллионов рублей… По накладным у вас будет на общую сумму, но придет в машине недостача на 10 процентов… Весь разговор крутится как раз об этом", - сказал он.
По словам Алехина, он предложил собеседникам рассказать обо всем этом командирам, на что они согласились и обещали прислать договоры, но исчезли, ничего не прислав.