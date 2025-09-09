https://ria.ru/20250909/bloger-2040803044.html

Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин рассказал в интервью РИА Новости о том, что на видео, которое во вторник распространилось в Telegram-каналах, он обсуждал с людьми, представившимися представителями фонда Галицкого, их желание вложить деньги в благотворительный фонд помощи СВО и условия для этого. Он подтвердил, что фактически оказанная помощь предполагала недостачу в 10% от оговоренных объемов поставленных медикаментов. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. По словам Алехина, в мае-июне к нему обратились люди, представившиеся представителями фонда Галицкого, которые предложили вложить около 100 миллионов рублей в благотворительный фонд помощи СВО. При этом они озвучили свои условия. "Шестьдесят пять процентов денег должно было уйти на комплектующие для аптечек, и эти комплектующие я должен был заказать у конкретных фирм, которые они скажут… Они говорят, что это его же фирмы, то есть аффилированные с его компаниями фирмы… Они говорят цены будут оптовые, вы таких цен вообще нигде не найдете", - рассказал Алехин. Остальные 35%, с его слов, ему предложили потратить на цели фонда без ограничения, попросив предоставить отчеты. Кроме того, был "нюанс". "Из этих 65 миллионов вы заплатите полностью… Мы закидываем по счету, по договору это количество (товара – ред.) на эту сумму денег в 65 миллионов рублей… По накладным у вас будет на общую сумму, но придет в машине недостача на 10 процентов… Весь разговор крутится как раз об этом", - сказал он. По словам Алехина, он предложил собеседникам рассказать обо всем этом командирам, на что они согласились и обещали прислать договоры, но исчезли, ничего не прислав.

