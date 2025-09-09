https://ria.ru/20250909/bespilotnik-2040620444.html
Семье погибшего при атаке беспилотника в Сочи выплатят 500 тысяч рублей
Семье погибшего при атаке беспилотника в Сочи выплатят 500 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2025
Семье погибшего при атаке беспилотника в Сочи выплатят 500 тысяч рублей
Семье погибшего в результате атаки БПЛА в Сочи выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. РИА Новости, 09.09.2025
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Семье погибшего в результате атаки БПЛА в Сочи выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. "Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда", - говорится в сообщении. Порядок оказания необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений после атаки беспилотников проработан, добавил Прошунин. Уточняется, что осколками повреждены фасады семи домов, а также несколько автомобилей, последствия уже ликвидируются. Глава Сочи Андрей Прошунин в ночь на вторник объявлял об угрозе атаки БПЛА на территории города, угроза длилась около часа. При атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи погиб мужчина, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился, об этом сообщал в личном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Семье погибшего при атаке беспилотника в Сочи выплатят 500 тысяч рублей
