05:53 09.09.2025
Нацгвардия Туниса опровергла сообщения об атаке судна из флотилии Тунберг
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальная гвардия Туниса после сообщения идущей в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" о возможной атаке беспилотника на одно из его судов заявила, что не обнаружила никаких БПЛА. "Согласно предварительным данным, на судне, стоящем на якоре в 50 милях (92,6 километра - ред.) от порта Сиди-Бу-Саид и пришедшем из Испании, произошел пожар в спасательных жилетах. Расследование продолжается, никакие беспилотники обнаружены не были", - заявил агентству Франс Пресс представитель нацгвардии Хусем Эддин Джебабли. Ранее флотилия, в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности.
© AP Photo / Salvatore CavalliЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальная гвардия Туниса после сообщения идущей в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" о возможной атаке беспилотника на одно из его судов заявила, что не обнаружила никаких БПЛА.
"Согласно предварительным данным, на судне, стоящем на якоре в 50 милях (92,6 километра - ред.) от порта Сиди-Бу-Саид и пришедшем из Испании, произошел пожар в спасательных жилетах. Расследование продолжается, никакие беспилотники обнаружены не были", - заявил агентству Франс Пресс представитель нацгвардии Хусем Эддин Джебабли.
Ранее флотилия, в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности.
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна Мадлен - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Флотилия Тунберг сделала техническую остановку на Менорке
3 сентября, 15:04
 
