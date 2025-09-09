https://ria.ru/20250909/bespilotnik-2040579528.html
Нацгвардия Туниса опровергла сообщения об атаке судна из флотилии Тунберг
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальная гвардия Туниса после сообщения идущей в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" о возможной атаке беспилотника на одно из его судов заявила, что не обнаружила никаких БПЛА. "Согласно предварительным данным, на судне, стоящем на якоре в 50 милях (92,6 километра - ред.) от порта Сиди-Бу-Саид и пришедшем из Испании, произошел пожар в спасательных жилетах. Расследование продолжается, никакие беспилотники обнаружены не были", - заявил агентству Франс Пресс представитель нацгвардии Хусем Эддин Джебабли. Ранее флотилия, в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности.
