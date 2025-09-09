https://ria.ru/20250909/benzin-2040559811.html
Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак
2025-09-09T04:26:00+03:00
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Многие водители экономят, заливая в бак бензин небольшими порциями на несколько сотен рублей. Почему эта тактика неверна, рассказал агентству “Прайм” технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.Езда с малым количеством топлива в баке раньше срока разрушает элементы топливной системы — сам бак, насос, фильтры, форсунки.“Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", — говорит Пономарев.Вопреки укоренившемуся мифу, езда с полным баком уменьшает риск возгорания, поскольку воспламеняется не сам бензин, а его пары. В пустом баке их больше.И, наконец, постоянные поездки на АЗС — это расход времени. Кроме того, при пустом баке часто заправляются где придется, а некачественный бензин нарушает работу всех узлов автомобиля. Потом приходится тратиться на дорогостоящий ремонт, которого можно было бы избежать при разумном подходе к эксплуатации авто, заключил специалист.
