https://ria.ru/20250909/benzin-2040559811.html

Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак

Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак - РИА Новости, 09.09.2025

Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак

Многие водители экономят, заливая в бак бензин небольшими порциями на несколько сотен рублей. Почему эта тактика неверна, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T04:26:00+03:00

2025-09-09T04:26:00+03:00

2025-09-09T04:26:00+03:00

авто

сергей пономарев

россия

общество

бензин

fit service

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104446_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_ca498d1cf24cb8d1f6c183e4e85eca3b.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Многие водители экономят, заливая в бак бензин небольшими порциями на несколько сотен рублей. Почему эта тактика неверна, рассказал агентству “Прайм” технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.Езда с малым количеством топлива в баке раньше срока разрушает элементы топливной системы — сам бак, насос, фильтры, форсунки.“Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", — говорит Пономарев.Вопреки укоренившемуся мифу, езда с полным баком уменьшает риск возгорания, поскольку воспламеняется не сам бензин, а его пары. В пустом баке их больше.И, наконец, постоянные поездки на АЗС — это расход времени. Кроме того, при пустом баке часто заправляются где придется, а некачественный бензин нарушает работу всех узлов автомобиля. Потом приходится тратиться на дорогостоящий ремонт, которого можно было бы избежать при разумном подходе к эксплуатации авто, заключил специалист.

https://ria.ru/20250827/benzin-2037761922.html

https://ria.ru/20250808/opasnost-2034043219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, сергей пономарев, россия, общество, бензин, fit service