Рейтинг@Mail.ru
Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/benzin-2040559811.html
Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак
Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак - РИА Новости, 09.09.2025
Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак
Многие водители экономят, заливая в бак бензин небольшими порциями на несколько сотен рублей. Почему эта тактика неверна, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:26:00+03:00
2025-09-09T04:26:00+03:00
авто
сергей пономарев
россия
общество
бензин
fit service
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104446_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_ca498d1cf24cb8d1f6c183e4e85eca3b.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Многие водители экономят, заливая в бак бензин небольшими порциями на несколько сотен рублей. Почему эта тактика неверна, рассказал агентству “Прайм” технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.Езда с малым количеством топлива в баке раньше срока разрушает элементы топливной системы — сам бак, насос, фильтры, форсунки.“Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", — говорит Пономарев.Вопреки укоренившемуся мифу, езда с полным баком уменьшает риск возгорания, поскольку воспламеняется не сам бензин, а его пары. В пустом баке их больше.И, наконец, постоянные поездки на АЗС — это расход времени. Кроме того, при пустом баке часто заправляются где придется, а некачественный бензин нарушает работу всех узлов автомобиля. Потом приходится тратиться на дорогостоящий ремонт, которого можно было бы избежать при разумном подходе к эксплуатации авто, заключил специалист.
https://ria.ru/20250827/benzin-2037761922.html
https://ria.ru/20250808/opasnost-2034043219.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104446_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_e08b6915262b158987a724897efbe0b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, сергей пономарев, россия, общество, бензин, fit service
Авто, Сергей Пономарев, Россия, Общество, Бензин, FIT SERVICE
Водителям объяснили, сколько топлива нужно заливать в бак

FIT SERVICE: заливая в машину малое количество бензина, можно навредить насосу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправка
Заправка - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заправка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Многие водители экономят, заливая в бак бензин небольшими порциями на несколько сотен рублей. Почему эта тактика неверна, рассказал агентству “Прайм” технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.
Езда с малым количеством топлива в баке раньше срока разрушает элементы топливной системы — сам бак, насос, фильтры, форсунки.
Сотрудник заполняет бензином канистры - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина
27 августа, 03:18
“Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", — говорит Пономарев.
Вопреки укоренившемуся мифу, езда с полным баком уменьшает риск возгорания, поскольку воспламеняется не сам бензин, а его пары. В пустом баке их больше.
И, наконец, постоянные поездки на АЗС — это расход времени. Кроме того, при пустом баке часто заправляются где придется, а некачественный бензин нарушает работу всех узлов автомобиля. Потом приходится тратиться на дорогостоящий ремонт, которого можно было бы избежать при разумном подходе к эксплуатации авто, заключил специалист.
Автомобиль на улице Вавилова во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Автомобилистов предупредили об опасности вождения в дождь
8 августа, 03:15
 
АвтоСергей ПономаревРоссияОбществоБензинFIT SERVICE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала