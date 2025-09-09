Минск осудил решение Варшавы выслать белорусского дипломата

https://ria.ru/20250909/belorussija-2040769566.html

МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, это не останется без ответа, говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает безосновательное решение польских властей о высылке белорусского дипломата. Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом", - говорится в сообщении МИД. "Данные меры не останутся без ответа. Решение белорусской стороны будет обнародовано в самое ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.Польский премьер-министр Дональд Туск заявил во вторник, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб.На прошлой неделе белорусское телевидение сообщило, что комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный гражданин Польши не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом.Практически одновременно с Польшей Чехия объявила персоной нон грата белорусского дипломата. По сообщениям СМИ, он должен в течение 72 часов покинуть территорию Чехии. МИД Белоруссии решительно осудил это решение чешской стороны как необоснованное и политически мотивированное, заявив, что Минск оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов.

