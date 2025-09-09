Рейтинг@Mail.ru
Минск осудил решение Варшавы выслать белорусского дипломата
19:11 09.09.2025 (обновлено: 19:38 09.09.2025)
Минск осудил решение Варшавы выслать белорусского дипломата
Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, это не останется без ответа, говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел.
в мире
белоруссия
варшава
минск
польша
дональд туск
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, это не останется без ответа, говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает безосновательное решение польских властей о высылке белорусского дипломата. Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом", - говорится в сообщении МИД. "Данные меры не останутся без ответа. Решение белорусской стороны будет обнародовано в самое ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.Польский премьер-министр Дональд Туск заявил во вторник, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб.На прошлой неделе белорусское телевидение сообщило, что комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный гражданин Польши не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом.Практически одновременно с Польшей Чехия объявила персоной нон грата белорусского дипломата. По сообщениям СМИ, он должен в течение 72 часов покинуть территорию Чехии. МИД Белоруссии решительно осудил это решение чешской стороны как необоснованное и политически мотивированное, заявив, что Минск оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов.
белоруссия
варшава
минск
польша
в мире, белоруссия, варшава, минск, польша, дональд туск
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Польша, Дональд Туск
Здание посольства Белоруссии в Польше
Здание посольства Белоруссии в Польше. Архивное фото
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, это не останется без ответа, говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел.
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает безосновательное решение польских властей о высылке белорусского дипломата. Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом", - говорится в сообщении МИД.
Белоруссия заявила протест Польше из-за приостановки движения через границу
Вчера, 19:30
"Данные меры не останутся без ответа. Решение белорусской стороны будет обнародовано в самое ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил во вторник, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб.
На прошлой неделе белорусское телевидение сообщило, что комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный гражданин Польши не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом.
Практически одновременно с Польшей Чехия объявила персоной нон грата белорусского дипломата. По сообщениям СМИ, он должен в течение 72 часов покинуть территорию Чехии. МИД Белоруссии решительно осудил это решение чешской стороны как необоснованное и политически мотивированное, заявив, что Минск оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов.
Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным
Вчера, 17:15
 
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Польша, Дональд Туск
 
 
