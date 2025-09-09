Суд смягчил наказание журналистке Баязитовой
Суд заменил журналистке Баязитовой неотбытый срок на принудительные работы
Журналистка Александра Баязитова в суде. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Суд во Владимирской области заменил журналистке Александре Баязитовой, получившей пятилетний срок за вымогательство, неотбытый срок лишения свободы принудительными работами, сообщили РИА Новости в Судогодском районном суде.
Согласно картотеке дел на сайте Судогодского районного суда Владимирской области, в июне поступил материал в отношении Баязитовой о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. На 9 сентября было назначено очередное заседание.
"Ходатайство удовлетворено. Заменена неотбытая часть наказания на принудительные работы… на 10 месяцев 18 дней", - сказала собеседница агентства.
В начале апреля суд во Владимирской области отказал Баязитовой в УДО.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
