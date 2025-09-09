Рейтинг@Mail.ru
16:37 09.09.2025 (обновлено: 16:41 09.09.2025)
Суд смягчил наказание журналистке Баязитовой
Суд во Владимирской области заменил журналистке Александре Баязитовой, получившей пятилетний срок за вымогательство, неотбытый срок лишения свободы...
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Суд во Владимирской области заменил журналистке Александре Баязитовой, получившей пятилетний срок за вымогательство, неотбытый срок лишения свободы принудительными работами, сообщили РИА Новости в Судогодском районном суде.Согласно картотеке дел на сайте Судогодского районного суда Владимирской области, в июне поступил материал в отношении Баязитовой о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. На 9 сентября было назначено очередное заседание."Ходатайство удовлетворено. Заменена неотбытая часть наказания на принудительные работы… на 10 месяцев 18 дней", - сказала собеседница агентства.В начале апреля суд во Владимирской области отказал Баязитовой в УДО.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
происшествия, владимирская область, александра баязитова
Происшествия, Владимирская область, Александра Баязитова
Суд заменил журналистке Баязитовой неотбытый срок на принудительные работы

Журналистка Александра Баязитова в суде. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Суд во Владимирской области заменил журналистке Александре Баязитовой, получившей пятилетний срок за вымогательство, неотбытый срок лишения свободы принудительными работами, сообщили РИА Новости в Судогодском районном суде.
Согласно картотеке дел на сайте Судогодского районного суда Владимирской области, в июне поступил материал в отношении Баязитовой о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. На 9 сентября было назначено очередное заседание.
"Ходатайство удовлетворено. Заменена неотбытая часть наказания на принудительные работы… на 10 месяцев 18 дней", - сказала собеседница агентства.
В начале апреля суд во Владимирской области отказал Баязитовой в УДО.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян заявила о необходимости "справедливизации" правосудия
18 февраля 2024, 22:44
 
