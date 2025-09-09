Рейтинг@Mail.ru
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 09.09.2025 (обновлено: 04:17 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/banki-2040573471.html
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 09.09.2025
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги". РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:59:00+03:00
2025-09-09T04:17:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
банки
вклады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги"."Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил", — рассказали в организации.При этом в общем по топ-20 финорганизациям:
https://ria.ru/20250909/stavka-2040559444.html
https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5e8ee168a03a874f1bea4bb0b350dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Вклады, Россия
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам

Семь российских банков снизили ставки по вкладам с приближением заседания ЦБ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги".
"Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил", — рассказали в организации.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Экономист объяснил, почему не будет резкого снижения ставки
Вчера, 02:16
При этом в общем по топ-20 финорганизациям:
  • ставки по вкладам на три года опустились в среднем до 9,62 процента;
  • по полуторагодовым вкладам — до 10,62 процента;
  • по годовым — до 13,49 процента;
  • по полугодовым — до 14,58 процента;
  • по трехмесячным — до 15,59 процента.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
8 сентября, 14:47
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БанкиВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала