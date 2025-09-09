https://ria.ru/20250909/banki-2040573471.html

Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам

Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 09.09.2025

Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам

За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги". РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T03:59:00+03:00

2025-09-09T03:59:00+03:00

2025-09-09T04:17:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

банки

вклады

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги"."Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил", — рассказали в организации.При этом в общем по топ-20 финорганизациям:

https://ria.ru/20250909/stavka-2040559444.html

https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады, россия