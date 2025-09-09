https://ria.ru/20250909/banki-2040573471.html
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 09.09.2025
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги". РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:59:00+03:00
2025-09-09T03:59:00+03:00
2025-09-09T04:17:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
банки
вклады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За первую неделю сентября семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам, сообщил маркетплейс "Финуслуги"."Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил", — рассказали в организации.При этом в общем по топ-20 финорганизациям:
https://ria.ru/20250909/stavka-2040559444.html
https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5e8ee168a03a874f1bea4bb0b350dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Вклады, Россия
Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
Семь российских банков снизили ставки по вкладам с приближением заседания ЦБ