https://ria.ru/20250909/baltika-2040717832.html

"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"

"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки" - РИА Новости, 09.09.2025

"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"

Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:35:00+03:00

2025-09-09T16:35:00+03:00

2025-09-09T17:13:00+03:00

пиво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040736220_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_b88a6265b20732fb5e748407b1f86843.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки. "Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании. Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.

https://ria.ru/20250907/laos-2040254006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пиво