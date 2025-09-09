https://ria.ru/20250909/baltika-2040717832.html
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки" - РИА Новости, 09.09.2025
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"
Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании.
2025-09-09T16:35:00+03:00
2025-09-09T16:35:00+03:00
2025-09-09T17:13:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки. "Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании. Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"
Компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки.
"Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании.
Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.