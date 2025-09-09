Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки" - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 09.09.2025 (обновлено: 17:13 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/baltika-2040717832.html
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки" - РИА Новости, 09.09.2025
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"
Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:35:00+03:00
2025-09-09T17:13:00+03:00
пиво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040736220_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_b88a6265b20732fb5e748407b1f86843.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки. "Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании. Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.
https://ria.ru/20250907/laos-2040254006.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040736220_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_4f1e9f7e0798e02a448431356443137f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пиво
Пиво
"Балтика" опровергла слухи о прекращении производства "Девятки"

Компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки"

© РИА Новости / Леся Полякова | Перейти в медиабанкПроизводство пива на ПЭТ-линии в филиале компании "Балтика"
Производство пива на ПЭТ-линии в филиале компании Балтика - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Леся Полякова
Перейти в медиабанк
Производство пива на ПЭТ-линии в филиале компании "Балтика" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки.
"Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании.
Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Лаос будет производить пиво из российского ячменя
7 сентября, 10:04
 
Пиво
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала