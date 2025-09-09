https://ria.ru/20250909/armeniya-2040694761.html

Дело Карапетяна не направляют в суд более двух месяцев, сообщила защита

ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. У защиты арестованного в Армении по обвинению предпринимателя Самвела Карапетяна вызывает недоумение нежелание стороны обвинения направить его дело в суд, заявил во вторник журналистам адвокат бизнесмена Арам Вардеванян. В понедельник апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов Карапетяна на его арест и оставил предпринимателя под стражей. "Прошу вас (журналистов - ред.) присоединиться к нашему призыву. Пусть они (обвинение – ред.) ответят на вопрос, почему не направляют дело в суд?" - заявил Вардеванян. По его словам, по двум аналогичным обвинениям дела были переданы в суд в течение 20 дней. "А здесь уже 80 дней не могут направить в суд", - заявил Вардеванян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

