Дело Карапетяна не направляют в суд более двух месяцев, сообщила защита

Обвинение спустя 80 дней не направило дело Карапетяна в суд в Армении
ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. У защиты арестованного в Армении по обвинению предпринимателя Самвела Карапетяна вызывает недоумение нежелание стороны обвинения направить его дело в суд, заявил во вторник журналистам адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
В понедельник апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов Карапетяна на его арест и оставил предпринимателя под стражей.
"Прошу вас (журналистов - ред.) присоединиться к нашему призыву. Пусть они (обвинение – ред.) ответят на вопрос, почему не направляют дело в суд?" - заявил Вардеванян.
По его словам, по двум аналогичным обвинениям дела были переданы в суд в течение 20 дней. "А здесь уже 80 дней не могут направить в суд", - заявил Вардеванян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.