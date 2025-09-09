https://ria.ru/20250909/arest-2040600347.html

Азербайджан попросил выдать арестованного в России мужчину

Азербайджан попросил выдать арестованного в России мужчину - РИА Новости, 09.09.2025

Азербайджан попросил выдать арестованного в России мужчину

Правоохранительные органы Азербайджана попросили российских коллег выдать им арестованного в России мужчину, обвиняемого в Азербайджане в проведении учений с... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:47:00+03:00

2025-09-09T09:47:00+03:00

2025-09-09T09:47:00+03:00

азербайджан

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Азербайджана попросили российских коллег выдать им арестованного в России мужчину, обвиняемого в Азербайджане в проведении учений с целью терроризма и других преступлениях, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Правоохранительными органами Азербайджана – ред.) подтверждены намерения требовать выдачи (фигуранта - ред.) для привлечения его к уголовной ответственности за преступления", - говорится в материалах. Каких-либо очевидных препятствий к выдаче фигуранта правоохранительным органам Азербайджана в настоящее не установлено, указал российский суд, рассматривающий вопрос о мере пресечения, сообщается в материалах. Как ранее стало известно агентству из судебных материалов, российские правоохранители по запросу Азербайджана задержали мужчину, заочно арестованного и объявленного в розыск в этой стране. В республике он обвиняется в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества (преступной организации) и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп. Суд в Москве отправил фигуранта в СИЗО.

https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html

азербайджан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, москва, россия, происшествия