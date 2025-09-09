Азербайджан попросил выдать арестованного в России мужчину
Суд в Москве отправил в СИЗО подозреваемого в терроризме в Азербайджане
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Азербайджана попросили российских коллег выдать им арестованного в России мужчину, обвиняемого в Азербайджане в проведении учений с целью терроризма и других преступлениях, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"(Правоохранительными органами Азербайджана – ред.) подтверждены намерения требовать выдачи (фигуранта - ред.) для привлечения его к уголовной ответственности за преступления", - говорится в материалах.
Каких-либо очевидных препятствий к выдаче фигуранта правоохранительным органам Азербайджана в настоящее не установлено, указал российский суд, рассматривающий вопрос о мере пресечения, сообщается в материалах.
Как ранее стало известно агентству из судебных материалов, российские правоохранители по запросу Азербайджана задержали мужчину, заочно арестованного и объявленного в розыск в этой стране. В республике он обвиняется в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества (преступной организации) и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп. Суд в Москве отправил фигуранта в СИЗО.