https://ria.ru/20250909/arest-2040598527.html

Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана

Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана - РИА Новости, 09.09.2025

Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана

Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в этой стране в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:37:00+03:00

2025-09-09T09:37:00+03:00

2025-09-09T09:37:00+03:00

происшествия

азербайджан

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в этой стране в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что российские правоохранители по каналам срочной связи получили документы в отношении фигуранта, содержащие просьбу о его заключении под стражу. В Азербайджане мужчина заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества (преступной организации) и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп. Необходимые подтверждения от инициатора розыска поступили своевременно, российские правоохранители, в свою очередь, уведомили азербайджанских коллег о задержании мужчины, уточняется в материалах. Суд в Москве арестовал фигуранта. В материалах не говорится, гражданином какой страны он является, но указывается, что российского паспорта у арестованного нет, заключается в материалах.

https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, азербайджан, москва