Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана по делу о терроризме
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суд в России по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в этой стране в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что российские правоохранители по каналам срочной связи получили документы в отношении фигуранта, содержащие просьбу о его заключении под стражу. В Азербайджане мужчина заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества (преступной организации) и создании не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп. Необходимые подтверждения от инициатора розыска поступили своевременно, российские правоохранители, в свою очередь, уведомили азербайджанских коллег о задержании мужчины, уточняется в материалах.
Суд в Москве арестовал фигуранта. В материалах не говорится, гражданином какой страны он является, но указывается, что российского паспорта у арестованного нет, заключается в материалах.