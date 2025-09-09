https://ria.ru/20250909/apple-2040799827.html

Apple представила новые модели умных часов

Apple представила новые модели умных часов - РИА Новости, 09.09.2025

Apple представила новые модели умных часов

Apple в рамках презентации представила новые модели "умных" часов Apple Watch, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:43:00+03:00

2025-09-09T22:43:00+03:00

2025-09-09T22:43:00+03:00

в мире

apple

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971754375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f29ba2e149a87f58fead09a8f34848a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Apple в рамках презентации представила новые модели "умных" часов Apple Watch, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Apple представила новое поколение Apple Watch SE, которое предлагает замечательные функции для здоровья, фитнеса, связи и безопасности, а также мощные возможности чипа S10", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый чип S10 обеспечивает работу жестов двойного касания и взмаха запястьем, доступность голосового помощника Siri на устройстве, а также быструю зарядку. Apple Watch SE 3 также предлагает возможности сотовой связи 5G и более прочное, чем когда-либо, защитное стекло. Новая версия операционной системы watchOS 26 поддерживает новый внешний вид Liquid Glass, фитнес-помощника Workout Buddy на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Компания также представила Apple Watch Ultra 3, которые отличаются расширенными функциями здоровья, фитнеса, безопасности и связи. Часы могут отправлять уведомления о признаках хронического повышенного давления, а оценивают качество сна. Кроме того, Apple Watch Ultra 3 оснащены самым большим в линейке "умных" часов компании дисплеем. Стоимость Apple Watch SE 3 составит 249 долларов, Apple Watch Ultra 3 - 799 долларов. Со вторника часы будут доступны для предзаказа, в продажу поступят с 19 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20250909/apple-2040799355.html

https://ria.ru/20250821/rustore-2036654806.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, apple, технологии