Apple представила линейку iPhone 17

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов, iPhone 17, следует из пресс-релиза компании. "iPhone 17 - это значительное обновление с мощными функциями, которые делают iPhone еще более полезным в повседневной жизни", - говорится в сообщении. Как указывает Apple, iPhone 17 оснащен новой фронтальной камерой Center Stage, она обеспечивает более широкий угол обзора и более высокое разрешение - до 18 мегапикселей, у основной камеры - 48 мегапикселей. Для групповых снимков камера использует искусственный интеллект, чтобы автоматически расширить поле зрения, а также может автоматически поворачиваться из портретной ориентации в альбомную. Теперь также можно одновременно делать запись фронтальной и задней камерами. Дисплей смартфона также был улучшен, теперь он обладает диагональю в 6,3 дюйма и частотой обновления в 120 Гц - впервые в смартфонах Apple. Также он имеет более тонкие границы и большую, чем ранее, энергоэффективность. Кроме того, iPhone 17 оснащен новым покрытием, которое в три раза увеличивает устойчивость смартфона к царапинам. Чип A19 обеспечивает высокую производительность, эффективность и значительное увеличение скорости. iPhone 17 доступен в пяти цветах: черном, лавандовом, голубом, зеленом и белом. Теперь минимальным доступным объемом памяти iPhone 17 стали 256 гигабайт вместо 128 гигабайт. Начальная цена составит 799 долларов. Стартовая цена iPhone 17 Pro составит 1 099 долларов, iPhone 17 Pro Max - 1 199 долларов. Стоимость iPhone Air начинается от 999 долларов. Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, в продажу поступят 19 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

