В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram

В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram - РИА Новости, 09.09.2025

В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram

Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла РИА Новости сообщения СМИ и Telegram-каналов о взломе аккаунта главы региона Вячеслава Федорищева в...

САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла РИА Новости сообщения СМИ и Telegram-каналов о взломе аккаунта главы региона Вячеслава Федорищева в Telegram. Ночью в Telegram-канале Федорищева появились перепосты сообщений из скрытых аккаунтов, в которых люди критиковали действия губернатора. Комментарии касались в том числе вмешательства Федорищева в скандал с певцом Егором Кридом (Егором Булаткиным) и главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. После этого ряд СМИ и Telegram-каналов посчитали, что аккаунт Федорищева взломан. "Аккаунт не взломан. Функционирует в прежнем режиме. Губернатор делился разными точками зрения со своей аудиторией", - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Самарской области. В воскресенье Федорищев пригласил Крида в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в ситуации с Мизулиной. Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.

Ольга Фомченкова

