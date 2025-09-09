Рейтинг@Mail.ru
В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/akkaunt-2040629803.html
В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram
В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram - РИА Новости, 09.09.2025
В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram
Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла РИА Новости сообщения СМИ и Telegram-каналов о взломе аккаунта главы региона Вячеслава Федорищева в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:35:00+03:00
2025-09-09T11:35:00+03:00
самарская область
россия
вячеслав федорищев
егор крид
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла РИА Новости сообщения СМИ и Telegram-каналов о взломе аккаунта главы региона Вячеслава Федорищева в Telegram. Ночью в Telegram-канале Федорищева появились перепосты сообщений из скрытых аккаунтов, в которых люди критиковали действия губернатора. Комментарии касались в том числе вмешательства Федорищева в скандал с певцом Егором Кридом (Егором Булаткиным) и главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. После этого ряд СМИ и Telegram-каналов посчитали, что аккаунт Федорищева взломан. "Аккаунт не взломан. Функционирует в прежнем режиме. Губернатор делился разными точками зрения со своей аудиторией", - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Самарской области. В воскресенье Федорищев пригласил Крида в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в ситуации с Мизулиной. Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.
https://ria.ru/20250907/krid-2040261466.html
самарская область
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385dd53678c30900e4ca7bb52f5f594e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, россия, вячеслав федорищев, егор крид, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф, общество, самара
Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Егор Крид, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Самара
В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram

В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора Федорищева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла РИА Новости сообщения СМИ и Telegram-каналов о взломе аккаунта главы региона Вячеслава Федорищева в Telegram.
Ночью в Telegram-канале Федорищева появились перепосты сообщений из скрытых аккаунтов, в которых люди критиковали действия губернатора. Комментарии касались в том числе вмешательства Федорищева в скандал с певцом Егором Кридом (Егором Булаткиным) и главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. После этого ряд СМИ и Telegram-каналов посчитали, что аккаунт Федорищева взломан.
«
"Аккаунт не взломан. Функционирует в прежнем режиме. Губернатор делился разными точками зрения со своей аудиторией", - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Самарской области.
В воскресенье Федорищев пригласил Крида в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в ситуации с Мизулиной.
Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Глава Самарской области обратился к Егору Криду
7 сентября, 11:06
 
Самарская областьРоссияВячеслав ФедорищевЕгор КридЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФОбществоСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала