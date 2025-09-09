https://ria.ru/20250909/afganistan-2040671530.html

Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы

Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы - РИА Новости, 09.09.2025

Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы

Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:10:00+03:00

2025-09-09T14:10:00+03:00

2025-09-09T14:11:00+03:00

россия

афганистан

в мире

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040608658_10:0:1272:710_1920x0_80_0_0_6325f94955cf0fc76a3e0708c6c9b250.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Восьмого сентября из Кабула на родину был репатриирован российский этнограф Святослав Каверин, с июля находившийся в Афганистане под арестом по обвинению в совершении ряда правонарушений. Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20250908/afganistan-2040325905.html

россия

афганистан

2025

Новости

россия, афганистан, в мире, мария захарова