Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы
14:10 09.09.2025 (обновлено: 14:11 09.09.2025)
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы - РИА Новости, 09.09.2025
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы
Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Восьмого сентября из Кабула на родину был репатриирован российский этнограф Святослав Каверин, с июля находившийся в Афганистане под арестом по обвинению в совершении ряда правонарушений. Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Восьмого сентября из Кабула на родину был репатриирован российский этнограф Святослав Каверин, с июля находившийся в Афганистане под арестом по обвинению в совершении ряда правонарушений. Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Борт Ил-76 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МЧС России отправило в Афганистан вторую партию гуманитарной помощи
8 сентября, 00:13
 
Россия Афганистан В мире Мария Захарова
 
 
