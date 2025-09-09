https://ria.ru/20250909/afganistan-2040671530.html
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы - РИА Новости, 09.09.2025
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы
Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин был освобождён афганскими властями по обращению Москвы с учётом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Восьмого сентября из Кабула на родину был репатриирован российский этнограф Святослав Каверин, с июля находившийся в Афганистане под арестом по обвинению в совершении ряда правонарушений. Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Афганские власти освободили этнографа Каверина по обращению Москвы
Афганские власти освободили этнографа Каверина с учетом хороших отношений с РФ