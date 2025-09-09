https://ria.ru/20250909/aeroport-2040571148.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились в 02.38 мск, они продлились около 30 минут. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил он.

