У Северо-Курильска произошло землетрясение
У Северо-Курильска произошло землетрясение - РИА Новости, 08.09.2025
У Северо-Курильска произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано утром в понедельник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена
2025-09-08T02:21:00+03:00
2025-09-08T02:21:00+03:00
2025-09-08T02:22:00+03:00
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано утром в понедельник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в 8.25 (0.25 мск) 8 сентября. Эпицентр располагался в 93 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 36 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, в Северо-Курильске могли ощутить подземный толчок силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
У Северо-Курильска произошло землетрясение
У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,1