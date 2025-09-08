Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на Запад
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на Запад
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
сша
украина
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несправедливо, что некоторые партнеры Украины покупают газ и нефть у России, с обидой заявил Владимир Зеленский в интервью ABC. При этом он захотел, чтобы США наказали их и надавили на партнеров. "Некоторые из них &lt;…&gt; продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо…Поэтому мы должны прекратить покупать какие-либо виды энергии у России", — заявил Зеленский. На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.ВСУ в августе несколько раз наносили удары по нефтепроводу "Дружба", что приводило к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Будапешт и Братислава выражали возмущение по этому поводу, при этом американский президент Дональд Трамп также остался недоволен такими действиями Киева.
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, США, Украина
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несправедливо, что некоторые партнеры Украины покупают газ и нефть у России, с обидой заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.

При этом он захотел, чтобы США наказали их и надавили на партнеров.
"Некоторые из них <…> продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо…Поэтому мы должны прекратить покупать какие-либо виды энергии у России", — заявил Зеленский.

На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.
ВСУ в августе несколько раз наносили удары по нефтепроводу "Дружба", что приводило к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Будапешт и Братислава выражали возмущение по этому поводу, при этом американский президент Дональд Трамп также остался недоволен такими действиями Киева.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзСШАУкраина
 
 
