"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на Запад

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Несправедливо, что некоторые партнеры Украины покупают газ и нефть у России, с обидой заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.
При этом он захотел, чтобы США наказали их и надавили на партнеров.
"Некоторые из них <…> продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо…Поэтому мы должны прекратить покупать какие-либо виды энергии у России", — заявил Зеленский.
На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.
ВСУ в августе несколько раз наносили удары по нефтепроводу "Дружба", что приводило к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Будапешт и Братислава выражали возмущение по этому поводу, при этом американский президент Дональд Трамп также остался недоволен такими действиями Киева.