Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о Путине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом за отказ встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Его слова приводит ABC."Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп - Прим.ред), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие", — утверждает глава киевского режима. В статье не уточнили, когда именно состоялся разговор Трампа и Зеленского. Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил позднее, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.

