Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на встрече на Аляске

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске, об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC. "Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру - ред.) Путину то, что тот хотел", - заявил Зеленский. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, саммит позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.

