В Госдуме рассказали об индексации зарплат бюджетников в 2025 году

2025-09-08T03:31:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. С первого октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация, размер повышения составит 7,6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6 процента, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях", - сказал Говырин. Он сообщил, что правительство закрепило это решение в официальном распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 года, и именно оно стало юридическим основанием для корректировки выплат. По словам политика, под действие документа подпадают несколько категорий. "Во-первых, это сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Во-вторых, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. В-третьих, гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба", - добавил Говырин, подчеркнув, что все эти категории объединяет один признак — финансирование их заработной платы идёт непосредственно из федерального бюджета. Депутат рассказал, что на практике индексация выражается в увеличении окладов и тарифных ставок, так как многие доплаты и надбавки привязаны к размеру оклада, они также изменяются пропорционально. "Фиксированные выплаты, которые установлены в абсолютной сумме, остаются без изменений, если дополнительные решения не будут приняты руководством. Таким образом, общий доход сотрудников этих учреждений должен ощутимо вырасти, хотя величина прибавки у каждого окажется разной, в зависимости от структуры заработной платы", - уточнил он. Также Говырин отметил, что индексация не распространяется автоматически на учителей школ, воспитателей детских садов или врачей поликлиник, находящихся в ведении субъектов и муниципалитетов, и для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне, исходя из возможностей местных бюджетов. Тем самым, как считает парламентарий, меры затрагивают именно "федеральных бюджетников" — сотрудников учреждений, подведомственных федеральным органам власти. "Финансовая сторона вопроса также заранее предусмотрена: в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 миллиардов рублей. Октябрьская индексация — это плановое повышение, которое затрагивает десятки тысяч работников по всей стране. Для одних она выражается в прибавке к базовому окладу, для других — в изменении всей системы надбавок и стимулирующих выплат, что в совокупности даст заметный рост заработной платы в федеральном секторе", - подытожил он.

