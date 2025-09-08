Рейтинг@Mail.ru
На Западе обсуждают создание "воздушного щита" на Украине, пишет FT
21:37 08.09.2025 (обновлено: 22:23 08.09.2025)
На Западе обсуждают создание "воздушного щита" на Украине, пишет FT
На Западе обсуждают создание "воздушного щита" на Украине, пишет FT
в мире
украина
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
нато
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Западе обсуждают обеспечение фактического прекращения огня на Украине посредством американского "воздушного щита", утверждает обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Сейчас обсуждается создание "де-факто прекращения огня" через американский воздушный щит", — указано в статье. По словам Рахмана, европейские лидеры работают над более быстрыми и практичными способами активизации военной помощи Украине. Он отмечает, что этот щит подразумевает увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украине от дронов, но не от баллистических ракет. &quot;Европейцы внесут вклад частично посредством поддержки с моря. &lt;...&gt; Ведется обсуждение развертывания авианосцев, вероятно, из Европы&quot;, — подчеркнул Рахман.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня.Президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ, подчеркнул, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины. При этом он подчеркнул, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении там иностранных военных контингентов не будет, потому что Москва будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.
украина
великобритания
в мире, украина, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Западе обсуждают обеспечение фактического прекращения огня на Украине посредством американского "воздушного щита", утверждает обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Сейчас обсуждается создание "де-факто прекращения огня" через американский воздушный щит", — указано в статье.
По словам Рахмана, европейские лидеры работают над более быстрыми и практичными способами активизации военной помощи Украине.
Он отмечает, что этот щит подразумевает увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украине от дронов, но не от баллистических ракет.
"Европейцы внесут вклад частично посредством поддержки с моря. <...> Ведется обсуждение развертывания авианосцев, вероятно, из Европы", — подчеркнул Рахман.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня.
Президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ, подчеркнул, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины. При этом он подчеркнул, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении там иностранных военных контингентов не будет, потому что Москва будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.
