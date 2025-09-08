https://ria.ru/20250908/zapad-2040399431.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:14:00+03:00
2025-09-08T12:14:00+03:00
2025-09-08T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
яровое
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369156_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_cd6193a9388e7e6e86c3d6205cc9eaff.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет Минобороны, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шаповка в Харьковской области, Яровая и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
яровое
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369156_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_0b9f2814f72dbc084028a6cd4300b98a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, яровое, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Яровое, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки