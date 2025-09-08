Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.09.2025 (обновлено: 12:17 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/zapad-2040399431.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:14:00+03:00
2025-09-08T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
яровое
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369156_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_cd6193a9388e7e6e86c3d6205cc9eaff.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет Минобороны, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шаповка в Харьковской области, Яровая и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
яровое
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369156_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_0b9f2814f72dbc084028a6cd4300b98a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, яровое, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Яровое, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Как уточняет Минобороны, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шаповка в Харьковской области, Яровая и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьЯровоеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала