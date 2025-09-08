https://ria.ru/20250908/zapad-2040399431.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет Минобороны, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шаповка в Харьковской области, Яровая и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

