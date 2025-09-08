Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова
01:22 08.09.2025 (обновлено: 09:42 08.09.2025)
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова - РИА Новости, 08.09.2025
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова
Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении РИА Новости, 08.09.2025
в мире
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении Леонида Утесова. Ранее глава киевского режима заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. "Все хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо", — процитировала Захарова песню.Песню про маркизу написал на французском языке в 1935 году Полем Мизраки в соавторстве еще с несколькими композиторами и аранжировщиками. Вскоре ее текст перевел на русский язык поэт Александр Безыменский, который предложил ее известному эстрадному исполнителю Леониду Утесову. Тот исполнил ее в дуэте со своей дочерью Эдит, песня получила широкую известность.
россия
украина
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова

Захарова ответила Зеленскому словами из песни про прекрасную маркизу

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении Леонида Утесова.
Ранее глава киевского режима заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком.
"Все хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо", — процитировала Захарова песню.
Песню про маркизу написал на французском языке в 1935 году Полем Мизраки в соавторстве еще с несколькими композиторами и аранжировщиками. Вскоре ее текст перевел на русский язык поэт Александр Безыменский, который предложил ее известному эстрадному исполнителю Леониду Утесову. Тот исполнил ее в дуэте со своей дочерью Эдит, песня получила широкую известность.
