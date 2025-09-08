https://ria.ru/20250908/zaharova-2040330641.html
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова - РИА Новости, 08.09.2025
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова
Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T01:22:00+03:00
2025-09-08T01:22:00+03:00
2025-09-08T09:42:00+03:00
в мире
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении Леонида Утесова. Ранее глава киевского режима заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. "Все хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо", — процитировала Захарова песню.Песню про маркизу написал на французском языке в 1935 году Полем Мизраки в соавторстве еще с несколькими композиторами и аранжировщиками. Вскоре ее текст перевел на русский язык поэт Александр Безыменский, который предложил ее известному эстрадному исполнителю Леониду Утесову. Тот исполнил ее в дуэте со своей дочерью Эдит, песня получила широкую известность.
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040318393.html
https://ria.ru/20250907/ssha-2040236655.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова
Захарова ответила Зеленскому словами из песни про прекрасную маркизу