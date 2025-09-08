https://ria.ru/20250908/zaharova-2040330641.html

Захарова ответила на заявление Зеленского о победе словами из песни Утесова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на высказывания Владимира Зеленского словами из песни "Все хорошо, маркиза" в исполнении Леонида Утесова. Ранее глава киевского режима заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. "Все хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо", — процитировала Захарова песню.Песню про маркизу написал на французском языке в 1935 году Полем Мизраки в соавторстве еще с несколькими композиторами и аранжировщиками. Вскоре ее текст перевел на русский язык поэт Александр Безыменский, который предложил ее известному эстрадному исполнителю Леониду Утесову. Тот исполнил ее в дуэте со своей дочерью Эдит, песня получила широкую известность.

