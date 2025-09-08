https://ria.ru/20250908/zaderzhanie-2040366670.html

Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты

Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты - РИА Новости, 08.09.2025

Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты

ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил теракты в Ставропольском крае. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил теракты в Ставропольском крае. На видеоролике показано, как оперативники в оживлённом районе города выходят из микроавтобуса и бегут за злоумышленником, догоняют его, кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, сотрудники спрашивают задержанного, знает ли он, за что задержан. Ответ на видео не показан. Далее его заводят в микроавтобус и увозят. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана – члена украинской террористической организации. По данным ведомства, он по заданию её главарей провёл разведку административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, приобрёл детали для самодельных взрывных устройств и собирался собрать их, чтобы взорвать разведанные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к терроризму.

