https://ria.ru/20250908/zaderzhanie-2040366670.html
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты - РИА Новости, 08.09.2025
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты
ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил теракты в Ставропольском крае. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:22:00+03:00
2025-09-08T10:22:00+03:00
2025-09-08T10:22:00+03:00
происшествия
азербайджан
ставропольский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040365666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e26d383382411e7d3f1d299648d4202d.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил теракты в Ставропольском крае. На видеоролике показано, как оперативники в оживлённом районе города выходят из микроавтобуса и бегут за злоумышленником, догоняют его, кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, сотрудники спрашивают задержанного, знает ли он, за что задержан. Ответ на видео не показан. Далее его заводят в микроавтобус и увозят. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана – члена украинской террористической организации. По данным ведомства, он по заданию её главарей провёл разведку административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, приобрёл детали для самодельных взрывных устройств и собирался собрать их, чтобы взорвать разведанные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к терроризму.
https://ria.ru/20250902/terakty-2034839540.html
азербайджан
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040365666_409:0:1849:1080_1920x0_80_0_0_0280afb88c8c58365706e62867e5e334.jpg
Задержание гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье
Видео задержания гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье, публикует ФСБ.
2025-09-08T10:22
true
PT4M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азербайджан, ставропольский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Азербайджан, Ставропольский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты
ФСБ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты в РФ