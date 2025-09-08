Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты - РИА Новости, 08.09.2025
10:22 08.09.2025
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты
происшествия
азербайджан
ставропольский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил теракты в Ставропольском крае. На видеоролике показано, как оперативники в оживлённом районе города выходят из микроавтобуса и бегут за злоумышленником, догоняют его, кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, сотрудники спрашивают задержанного, знает ли он, за что задержан. Ответ на видео не показан. Далее его заводят в микроавтобус и увозят. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана – члена украинской террористической организации. По данным ведомства, он по заданию её главарей провёл разведку административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, приобрёл детали для самодельных взрывных устройств и собирался собрать их, чтобы взорвать разведанные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к терроризму.
2025
происшествия, азербайджан, ставропольский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Азербайджан, Ставропольский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который по указанию украинских кураторов готовил теракты в Ставропольском крае.
На видеоролике показано, как оперативники в оживлённом районе города выходят из микроавтобуса и бегут за злоумышленником, догоняют его, кладут на землю и надевают на него наручники.
Кроме того, сотрудники спрашивают задержанного, знает ли он, за что задержан. Ответ на видео не показан. Далее его заводят в микроавтобус и увозят.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана – члена украинской террористической организации. По данным ведомства, он по заданию её главарей провёл разведку административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, приобрёл детали для самодельных взрывных устройств и собирался собрать их, чтобы взорвать разведанные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к терроризму.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
2 сентября, 13:52
 
