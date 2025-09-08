https://ria.ru/20250908/zabastovka-2040414947.html
Забастовка работников метро парализовала Лондон
Забастовка работников метро парализовала Лондон - РИА Новости, 08.09.2025
Забастовка работников метро парализовала Лондон
В Лондоне стартовала забастовка работников метро, она практически парализовала британскую столицу. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:10:00+03:00
2025-09-08T13:10:00+03:00
2025-09-08T15:47:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040435240_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_4a21274405f9d3f334bccfff3dfde8fd.jpg
ЛОНДОН, 8 сен — РИА Новости. В Лондоне стартовала забастовка работников метро, она практически парализовала британскую столицу.Согласно сайту столичного транспортного управления (TfL), утром в понедельник закрыты почти все основные линии метро, на трех работают некоторые участки. Сейчас функционирует доклендское легкое метро, но его тоже закроют во вторник или четверг в рамках отдельной забастовки. Также продолжают работу другие наземные линии.Как выяснил корреспондент РИА Новости, многие пассажиры не знали причину закрытия метро, а на входе в подземку отсутствовало объявление с информацией о происходящем. Некоторые выражали недовольство, в то время как другие поддерживали бастующих.Забастовка затронула и высшие эшелоны власти. В полдень пройдет заседание национального исполнительного комитета правящей партии лейбористов, на котором будут обсуждать кандидатуры на пост замглавы политсилы после ухода Анджелы Рэйнер на фоне налогового скандала. По данным Politico, из-за транспортного коллапса заседание проведут в режиме онлайн.Ожидается, что забастовка продолжится до утра пятницы. Среди требований протестующих — повысить зарплату и сократить рабочую неделю с 35 до 32 часов. Ранее TfL согласился повысить выплаты на 3,4 процента, но сокращение времени труда назвал нецелесообразным.В 2021 году RMT проводил забастовки в течение шести месяцев, что привело к значительным сбоям в работе столичного метро.
https://ria.ru/20250907/london-2040228086.html
https://ria.ru/20250825/arest-2037343585.html
https://ria.ru/20250904/london-2039649141.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040435240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34be49730ad52b3b4c1fe61be26ae157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
Забастовка работников метро парализовала Лондон
В Лондоне закрылись почти все линии метро из-за забастовки работников
ЛОНДОН, 8 сен — РИА Новости. В Лондоне стартовала забастовка работников метро, она практически парализовала британскую столицу.
Национальный профсоюз железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT) объявил о ней в августе. Сотрудники недовольны зарплатой и условиями труда.
Согласно сайту столичного транспортного управления (TfL), утром в понедельник закрыты почти все основные линии метро, на трех работают некоторые участки. Сейчас функционирует доклендское легкое метро, но его тоже закроют во вторник или четверг в рамках отдельной забастовки. Также продолжают работу другие наземные линии.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, многие пассажиры не знали причину закрытия метро, а на входе в подземку отсутствовало объявление с информацией о происходящем. Некоторые выражали недовольство, в то время как другие поддерживали бастующих.
Забастовка затронула и высшие эшелоны власти. В полдень пройдет заседание национального исполнительного комитета правящей партии лейбористов, на котором будут обсуждать кандидатуры на пост замглавы политсилы после ухода Анджелы Рэйнер на фоне налогового скандала. По данным Politico, из-за транспортного коллапса заседание проведут в режиме онлайн.
Ожидается, что забастовка продолжится до утра пятницы. Среди требований протестующих — повысить зарплату и сократить рабочую неделю с 35 до 32 часов. Ранее TfL согласился повысить выплаты на 3,4 процента, но сокращение времени труда назвал нецелесообразным.
В 2021 году RMT проводил забастовки в течение шести месяцев, что привело к значительным сбоям в работе столичного метро.