Забастовка работников метро парализовала Лондон
13:10 08.09.2025 (обновлено: 15:47 08.09.2025)
Забастовка работников метро парализовала Лондон
в мире
великобритания
лондон
ЛОНДОН, 8 сен — РИА Новости. В Лондоне стартовала забастовка работников метро, она практически парализовала британскую столицу.Согласно сайту столичного транспортного управления (TfL), утром в понедельник закрыты почти все основные линии метро, на трех работают некоторые участки. Сейчас функционирует доклендское легкое метро, но его тоже закроют во вторник или четверг в рамках отдельной забастовки. Также продолжают работу другие наземные линии.Как выяснил корреспондент РИА Новости, многие пассажиры не знали причину закрытия метро, а на входе в подземку отсутствовало объявление с информацией о происходящем. Некоторые выражали недовольство, в то время как другие поддерживали бастующих.Забастовка затронула и высшие эшелоны власти. В полдень пройдет заседание национального исполнительного комитета правящей партии лейбористов, на котором будут обсуждать кандидатуры на пост замглавы политсилы после ухода Анджелы Рэйнер на фоне налогового скандала. По данным Politico, из-за транспортного коллапса заседание проведут в режиме онлайн.Ожидается, что забастовка продолжится до утра пятницы. Среди требований протестующих — повысить зарплату и сократить рабочую неделю с 35 до 32 часов. Ранее TfL согласился повысить выплаты на 3,4 процента, но сокращение времени труда назвал нецелесообразным.В 2021 году RMT проводил забастовки в течение шести месяцев, что привело к значительным сбоям в работе столичного метро.
великобритания
лондон
ЛОНДОН, 8 сен — РИА Новости. В Лондоне стартовала забастовка работников метро, она практически парализовала британскую столицу.

Национальный профсоюз железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT) объявил о ней в августе. Сотрудники недовольны зарплатой и условиями труда.

Согласно сайту столичного транспортного управления (TfL), утром в понедельник закрыты почти все основные линии метро, на трех работают некоторые участки. Сейчас функционирует доклендское легкое метро, но его тоже закроют во вторник или четверг в рамках отдельной забастовки. Также продолжают работу другие наземные линии.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, многие пассажиры не знали причину закрытия метро, а на входе в подземку отсутствовало объявление с информацией о происходящем. Некоторые выражали недовольство, в то время как другие поддерживали бастующих.
Забастовка затронула и высшие эшелоны власти. В полдень пройдет заседание национального исполнительного комитета правящей партии лейбористов, на котором будут обсуждать кандидатуры на пост замглавы политсилы после ухода Анджелы Рэйнер на фоне налогового скандала. По данным Politico, из-за транспортного коллапса заседание проведут в режиме онлайн.
Ожидается, что забастовка продолжится до утра пятницы. Среди требований протестующих — повысить зарплату и сократить рабочую неделю с 35 до 32 часов. Ранее TfL согласился повысить выплаты на 3,4 процента, но сокращение времени труда назвал нецелесообразным.
В 2021 году RMT проводил забастовки в течение шести месяцев, что привело к значительным сбоям в работе столичного метро.
