Центр отлова и стерилизации бездомных животных открылся в Ярославле
Центр отлова и стерилизации бездомных животных открылся в Ярославле - РИА Новости, 08.09.2025
Центр отлова и стерилизации бездомных животных открылся в Ярославле
Современный центр отлова и стерилизации бездомных животных открылся в Ярославле, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 08.09.2025
Центр отлова и стерилизации бездомных животных открылся в Ярославле
В Ярославле открылся современный центр отлова и стерилизации бездомных животных
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Современный центр отлова и стерилизации бездомных животных открылся в Ярославле, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославле открылся приют для животных "Джина". Проект реализован благодаря эффективному сотрудничеству органов власти, бизнеса и общественности. Строительство комплекса профинансировал председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Евгеньевич Репик, а регион предоставил землю, оборудование, мебель, спецтехнику", - сообщил Евраев в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы областного правительства, губернатор вместе с Алексеем Репиком оценили работу нового регионального центра отлова и стерилизации животных.
"Открытие центра "Джина" – важный шаг в построении в регионе цивилизованной системы обращения с животными без владельцев… Теперь у нас есть современная площадка, которая позволит не только гуманно регулировать численность животных, но и оказывать им качественную ветеринарную помощь. Это вклад в безопасность наших городов, а также в воспитание ответственного отношения к животным", - цитирует Евраева пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что проект – яркий пример успешного сотрудничества государства и бизнеса для решения социально значимой задачи.
Приют назван в честь собаки по кличке Джина, которая охраняла объект в процессе строительства, отмечают в областном правительстве. Помощь в новом центре ежегодно смогут получать около 2 тысяч бездомных животных.
Репик рассказал, что у него много собак, и в центре "Джина" один из питомцев приглянулся его супруге, а значит скоро обретет новую семью.
"Но всех забрать нельзя. Самое главное – это обеспечить по-настоящему серьезный медицинский, технологический подход для того, чтобы собаки не создавали рисков, и их здоровье было защищено благодаря профессиональной команде центра. С Ярославской областью сложились хорошие отношения. Питомцев, которых возьмут к себе жители области, мы на год обеспечим кормом. Это позволит оказать помощь большему количеству животных в стенах центра", – подчеркнул Репик.
Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков рассказал, что центр "Джина" рассчитан на единовременное размещение более чем 200 животных.
"Здесь будут проводиться все необходимые процедуры: отлов, стерилизация, вакцинация, маркирование, оказание ветеринарной помощи и последующий выпуск. Открытие комплекса будет способствовать снижению риска распространения заболеваний, переносчиками которых могут быть животные без владельцев", - отметил Хохряков.