Экс-замглавы администрации нижегородского города Бор арестовали - РИА Новости, 08.09.2025
17:07 08.09.2025 (обновлено: 17:36 08.09.2025)
Экс-замглавы администрации нижегородского города Бор арестовали
Экс-замглавы администрации нижегородского города Бор арестовали
Бывший заместитель главы администрации города Бор в Нижегородской области арестован по подозрению в получении взятки мотовездеходом от приятеля, которому он... РИА Новости, 08.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации города Бор в Нижегородской области арестован по подозрению в получении взятки мотовездеходом от приятеля, которому он помог заключить муниципальный контракт, сообщается на сайте Борского городского суда. По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый, занимавший на тот период времени должность замглавы администрации города Бор, дал указание подрядчику заключить договор на монтаж и изготовление стеклянных ограждений для пешеходного моста в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту "Борское Волгоречье" с организацией, директором которой являлся его приятель. За это он получил от него взятку в виде мотовездехода стоимостью 700 тысяч рублей. Четвертого сентября подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), был задержан, добавляет следствие. "Постановлением Борского городского суда Нижегородской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Экс-замглавы администрации нижегородского города Бор арестовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации города Бор в Нижегородской области арестован по подозрению в получении взятки мотовездеходом от приятеля, которому он помог заключить муниципальный контракт, сообщается на сайте Борского городского суда.
По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый, занимавший на тот период времени должность замглавы администрации города Бор, дал указание подрядчику заключить договор на монтаж и изготовление стеклянных ограждений для пешеходного моста в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту "Борское Волгоречье" с организацией, директором которой являлся его приятель. За это он получил от него взятку в виде мотовездехода стоимостью 700 тысяч рублей. Четвертого сентября подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), был задержан, добавляет следствие.
"Постановлением Борского городского суда Нижегородской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по уголовному делу.
