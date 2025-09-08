Рейтинг@Mail.ru
Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток - РИА Новости, 08.09.2025
15:29 08.09.2025
Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток
Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток - РИА Новости, 08.09.2025
Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток
Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" обвиняется в получении взяток, дело передано в суд, сообщил региональный главк СК РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:29:00+03:00
2025-09-08T15:29:00+03:00
россия
абакан
следственный комитет россии (ск рф)
общество
КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" обвиняется в получении взяток, дело передано в суд, сообщил региональный главк СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении директора аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан". Он обвиняется в… получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2 ст. 290 УК РФ УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ – ред.)", - говорится в сообщении. По версии следствия, директор аэровокзала в октябре 2024 года получил взятку в размере более 60 тысяч рублей от жителя Абакана за помощь в заключении подрядных договоров на ремонтные работы. Кроме того, в феврале 2025 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 200 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за помощь в заключении договора аренды для установки павильонов на привокзальной площади аэропорта. "В целях обеспечения приговора суда в части возможных имущественных взысканий в ходе расследования уголовного дела на транспортные средства фигуранта наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 1,8 миллиона рублей", - добавили в ведомстве. Уточняется, что уголовное дело направлено в суд. В отношении взяткодателя дело находится в производстве.
россия
абакан
россия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Абакан, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток

Директора аэровокзального комплекса Абакана обвиняют в получении взяток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" обвиняется в получении взяток, дело передано в суд, сообщил региональный главк СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан". Он обвиняется в… получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2 ст. 290 УК РФ УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ – ред.)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, директор аэровокзала в октябре 2024 года получил взятку в размере более 60 тысяч рублей от жителя Абакана за помощь в заключении подрядных договоров на ремонтные работы. Кроме того, в феврале 2025 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 200 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за помощь в заключении договора аренды для установки павильонов на привокзальной площади аэропорта.
"В целях обеспечения приговора суда в части возможных имущественных взысканий в ходе расследования уголовного дела на транспортные средства фигуранта наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 1,8 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что уголовное дело направлено в суд. В отношении взяткодателя дело находится в производстве.
Россия Абакан Следственный комитет России (СК РФ) Общество
 
 
