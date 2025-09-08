https://ria.ru/20250908/vzyatka-2040450277.html

Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток

Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток

Директора аэровокзала Абакана обвиняют в получении взяток

Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" обвиняется в получении взяток, дело передано в суд, сообщил региональный главк СК РФ.

россия

абакан

следственный комитет россии (ск рф)

общество

КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" обвиняется в получении взяток, дело передано в суд, сообщил региональный главк СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении директора аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан". Он обвиняется в… получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2 ст. 290 УК РФ УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ – ред.)", - говорится в сообщении. По версии следствия, директор аэровокзала в октябре 2024 года получил взятку в размере более 60 тысяч рублей от жителя Абакана за помощь в заключении подрядных договоров на ремонтные работы. Кроме того, в феврале 2025 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 200 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за помощь в заключении договора аренды для установки павильонов на привокзальной площади аэропорта. "В целях обеспечения приговора суда в части возможных имущественных взысканий в ходе расследования уголовного дела на транспортные средства фигуранта наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 1,8 миллиона рублей", - добавили в ведомстве. Уточняется, что уголовное дело направлено в суд. В отношении взяткодателя дело находится в производстве.

россия

абакан

россия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), общество