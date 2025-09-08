https://ria.ru/20250908/vvs-2040555584.html
Израильские ВВС нанесли удары по Сирии
Израильские ВВС нанесли удары по Сирии
БЕЙРУТ, 8 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары в окрестностях города Хомс в центральной части Сирии, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Самолеты оккупационного Израиля нанесли удар в окрестностях города Хомс",- пишет агентство.
