Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ
09:00 08.09.2025 (обновлено: 12:21 08.09.2025)
Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ
Банк ВТБ на протяжении многих лет поддерживает проекты по защите природы. В сентябре он запустил масштабную кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие
Банк ВТБ на протяжении многих лет поддерживает проекты по защите природы. В сентябре он запустил масштабную кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего". Она призвана привлечь дополнительное внимание к сохранению биоразнообразия в российской природе и спасти редких зверей – в том числе, дальневосточного леопарда. Символику акции могли увидеть посетители Восточного экономического форума-2025, проходившего во Владивостоке. О презентации кампании на стенде ВТБ, а также о том, как банк провел форум, – в фотоленте РИА Новости.
Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ

На ВЭФ-2025 банк ВТБ провел презентацию кампании по защите дикой природы

Банк ВТБ на протяжении многих лет поддерживает проекты по защите природы. В сентябре он запустил масштабную кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего". Она призвана привлечь дополнительное внимание к сохранению биоразнообразия в российской природе и спасти редких зверей – в том числе, дальневосточного леопарда. Символику акции могли увидеть посетители Восточного экономического форума-2025, проходившего во Владивостоке. О презентации кампании на стенде ВТБ, а также о том, как банк провел форум, – в фотоленте РИА Новости.
В преддверии Восточного экономического форума банк ВТБ запустил кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего". Она направлена на защиту дикой природы.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

В преддверии Восточного экономического форума банк ВТБ запустил кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего". Она направлена на защиту дикой природы.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлавный символ кампании – дальневосточный леопард. Он внесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Обитает в Приморском крае России, в нацпарке "Земля леопарда".
ВЭФ-2025. Работа форума
Главный символ кампании – дальневосточный леопард. Он внесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Обитает в Приморском крае России, в нацпарке "Земля леопарда".
© Фото : пресс-служба ВТБИдею кампании поддержал и хоккеист Александр Овечкин. Во время своего чествования российский хоккеист вышел на лед "ВТБ Арена" в джерси с леопардом и рассказал, что в конце сентября московский ХК "Динамо" проведет матч в поддержку дикого зверя.
 Александр Овечкин
Идею кампании поддержал и хоккеист Александр Овечкин. Во время своего чествования российский хоккеист вышел на лед "ВТБ Арена" в джерси с леопардом и рассказал, что в конце сентября московский ХК "Динамо" проведет матч в поддержку дикого зверя.
© Фото : пресс-служба ВТББрендированные щиты с символами кампании появились во Владивостоке
Брендированные щиты с символами кампании появились во Владивостоке
Брендированные щиты с символами кампании появились во Владивостоке
© Фото : пресс-служба ВТБТакие же объекты появились и в Москве.
Брендированные щиты с символами кампании ВТБ в Москве
Такие же объекты появились и в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГлавный стенд банка на ВЭФ включил в себя основные элементы кампании. Среди них – изображения животных, которых поддерживает банк.
Стенд ВТБ на ВЭФ-2025
Главный стенд банка на ВЭФ включил в себя основные элементы кампании. Среди них – изображения животных, которых поддерживает банк.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Посетителей стенда банка на Восточном экономическом форуме встречала фигура красивого дальневосточного леопарда.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

Посетителей стенда банка на Восточном экономическом форуме встречала фигура красивого дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

К стенду подводила часть лестницы, брендированная в стилистике кампании. На ступеньках был изображен главный герой акции.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

К стенду подводила часть лестницы, брендированная в стилистике кампании. На ступеньках был изображен главный герой акции.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТакже в оформлении встречался и лозунг кампании – "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего".
Стенд ВТБ на ВЭФ-2025
Также в оформлении встречался и лозунг кампании – "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимвол кампании встретился и на галстуке президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина…
Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин на ВЭФ-2025
Символ кампании встретился и на галстуке президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина…
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк…и на брендированных синих картах.
Банковские карты на стенде ВТБ на ВЭФ-2025
…и на брендированных синих картах.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ряд важных соглашений был подписан на ВЭФ. В частности – между банком и Камчатским краем. В кадре – Андрей Костин и глава региона Владимир Солодов. Банк построит на Камчатке детский лагерь "Вулкан" и передаст его краю в дар.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин на ВЭФ-2025

Ряд важных соглашений был подписан на ВЭФ. В частности – между банком и Камчатским краем. В кадре – Андрей Костин и глава региона Владимир Солодов. Банк построит на Камчатке детский лагерь "Вулкан" и передаст его краю в дар.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВысокопоставленные представители банка выступили в рамках сессий форума. Например, член правления Ольга Баша стала участницей бизнес-диалога "Россия-Индия".
Член правления, Банк ВТБ (ПАО) Ольга Баша стала участницей бизнес-диалога Россия-Индия на
Высокопоставленные представители банка выступили в рамках сессий форума. Например, член правления Ольга Баша стала участницей бизнес-диалога "Россия-Индия".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧлен правления банка Дмитрий Брейтенбихер выступил на сессии "Серебряная экономика: глобальный вызов и новые точки роста".
Дмитрий Брейтенбихер на ВЭФ-2025
Член правления банка Дмитрий Брейтенбихер выступил на сессии "Серебряная экономика: глобальный вызов и новые точки роста".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Десятый Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

Десятый Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

