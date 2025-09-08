Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ

На ВЭФ-2025 банк ВТБ провел презентацию кампании по защите дикой природы
В преддверии Восточного экономического форума банк ВТБ запустил кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего". Она направлена на защиту дикой природы.
Посетителей стенда банка на Восточном экономическом форуме встречала фигура красивого дальневосточного леопарда.
К стенду подводила часть лестницы, брендированная в стилистике кампании. На ступеньках был изображен главный герой акции.
Ряд важных соглашений был подписан на ВЭФ. В частности – между банком и Камчатским краем. В кадре – Андрей Костин и глава региона Владимир Солодов. Банк построит на Камчатке детский лагерь "Вулкан" и передаст его краю в дар.
Десятый Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке.
