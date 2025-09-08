https://ria.ru/20250908/vtb-2040066514.html

Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ

Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ - РИА Новости, 08.09.2025

Спасти дальневосточного леопарда: новая кампания ВТБ

Банк ВТБ на протяжении многих лет поддерживает проекты по защите природы. В сентябре он запустил масштабную кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T09:00:00+03:00

2025-09-08T09:00:00+03:00

2025-09-08T12:21:00+03:00

фото

вэф-2025

втб (банк)

владивосток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040056043_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_6ba58c7c114202f3111e77aae48c9189.jpg

Банк ВТБ на протяжении многих лет поддерживает проекты по защите природы. В сентябре он запустил масштабную кампанию "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего". Она призвана привлечь дополнительное внимание к сохранению биоразнообразия в российской природе и спасти редких зверей – в том числе, дальневосточного леопарда. Символику акции могли увидеть посетители Восточного экономического форума-2025, проходившего во Владивостоке. О презентации кампании на стенде ВТБ, а также о том, как банк провел форум, – в фотоленте РИА Новости.

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, вэф-2025, втб (банк), владивосток, россия