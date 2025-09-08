Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят Константиновку к обороне, сообщил российский военный - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 08.09.2025
ВСУ готовят Константиновку к обороне, сообщил российский военный
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. ВСУ готовят Константиновку, к которой продвигаются ВС РФ, к обороне, делая из города большой укрепрайон, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил", ссылаясь на данные воздушной разведки с БПЛА. "Готовят к обороне, как внешний периметр, так и внутренний. Внешний – сплошные траншеи ещё оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день. Есть переходы из одного дома в другой через подвальные помещения, чтобы перемещаться под землёй и быть незамеченными", - рассказал командир. Он уточнил, что ВСУ предпринимают на данный момент только действия по сдерживанию сил ВС РФ на данном участке фронта. "Какой-то речи об элитных частях не идет, но в обороне сидят (в Константиновке – ред.) обученные военнослужащие", - пояснил "Нил". Он уточнил, что в Часовом Яре украинские военнослужащие также создали серьезные укрытия, так называемые муравейники. "Достаточно так называемых муравейников, которые в два, три наката, так скажем, боевая зона. Потом зона отдыха и бытовая зона, то есть, вплоть до нар, для сна полноценного, агрегаты, которые дают свет, запас топлива, запас воды, еды, боеприпасы, средства связи, которые дают автономность и дают информацию в любую точку", - рассказал командир. Город Константиновка, в сторону которого продвигаются ВС РФ, находится в подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
константиновка
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
константиновка, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. ВСУ готовят Константиновку, к которой продвигаются ВС РФ, к обороне, делая из города большой укрепрайон, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил", ссылаясь на данные воздушной разведки с БПЛА.
"Готовят к обороне, как внешний периметр, так и внутренний. Внешний – сплошные траншеи ещё оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день. Есть переходы из одного дома в другой через подвальные помещения, чтобы перемещаться под землёй и быть незамеченными", - рассказал командир.
Последствия атаки ВСУ на школу в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при атаке ВСУ
Вчера, 20:20
Он уточнил, что ВСУ предпринимают на данный момент только действия по сдерживанию сил ВС РФ на данном участке фронта.
"Какой-то речи об элитных частях не идет, но в обороне сидят (в Константиновке – ред.) обученные военнослужащие", - пояснил "Нил".
Он уточнил, что в Часовом Яре украинские военнослужащие также создали серьезные укрытия, так называемые муравейники.
"Достаточно так называемых муравейников, которые в два, три наката, так скажем, боевая зона. Потом зона отдыха и бытовая зона, то есть, вплоть до нар, для сна полноценного, агрегаты, которые дают свет, запас топлива, запас воды, еды, боеприпасы, средства связи, которые дают автономность и дают информацию в любую точку", - рассказал командир.
Город Константиновка, в сторону которого продвигаются ВС РФ, находится в подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2025
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
