ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. ВСУ готовят Константиновку, к которой продвигаются ВС РФ, к обороне, делая из города большой укрепрайон, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил", ссылаясь на данные воздушной разведки с БПЛА. "Готовят к обороне, как внешний периметр, так и внутренний. Внешний – сплошные траншеи ещё оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день. Есть переходы из одного дома в другой через подвальные помещения, чтобы перемещаться под землёй и быть незамеченными", - рассказал командир. Он уточнил, что ВСУ предпринимают на данный момент только действия по сдерживанию сил ВС РФ на данном участке фронта. "Какой-то речи об элитных частях не идет, но в обороне сидят (в Константиновке – ред.) обученные военнослужащие", - пояснил "Нил". Он уточнил, что в Часовом Яре украинские военнослужащие также создали серьезные укрытия, так называемые муравейники. "Достаточно так называемых муравейников, которые в два, три наката, так скажем, боевая зона. Потом зона отдыха и бытовая зона, то есть, вплоть до нар, для сна полноценного, агрегаты, которые дают свет, запас топлива, запас воды, еды, боеприпасы, средства связи, которые дают автономность и дают информацию в любую точку", - рассказал командир. Город Константиновка, в сторону которого продвигаются ВС РФ, находится в подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. ВСУ готовят Константиновку, к которой продвигаются ВС РФ, к обороне, делая из города большой укрепрайон, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил", ссылаясь на данные воздушной разведки с БПЛА.
"Готовят к обороне, как внешний периметр, так и внутренний. Внешний – сплошные траншеи ещё оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день. Есть переходы из одного дома в другой через подвальные помещения, чтобы перемещаться под землёй и быть незамеченными", - рассказал командир.
Он уточнил, что ВСУ
предпринимают на данный момент только действия по сдерживанию сил ВС РФ
на данном участке фронта.
"Какой-то речи об элитных частях не идет, но в обороне сидят (в Константиновке
– ред.) обученные военнослужащие", - пояснил "Нил".
Он уточнил, что в Часовом Яре украинские военнослужащие также создали серьезные укрытия, так называемые муравейники.
"Достаточно так называемых муравейников, которые в два, три наката, так скажем, боевая зона. Потом зона отдыха и бытовая зона, то есть, вплоть до нар, для сна полноценного, агрегаты, которые дают свет, запас топлива, запас воды, еды, боеприпасы, средства связи, которые дают автономность и дают информацию в любую точку", - рассказал командир.
Город Константиновка, в сторону которого продвигаются ВС РФ, находится в подконтрольной ВСУ части ДНР
. Он расположен к северо-западу от Дзержинска
и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.