ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные в понедельник обстреляли и атаковали дронами семь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Четыре муниципалитета под ударами ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал припаркованную "Газель"… Вследствие обстрела в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, заборы, три надворные постройки, а также перебита газовая труба. В селе Муром после атаки FPV-дрона повреждены входная группа и остекление частного домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по данным губернатора, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон сдетонировал на территории личного подсобного хозяйства, в селе Дунайка при детонации дрона загорелась кровля здания предприятия. "В хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены фасад и забор частного дома. В селе Долгое дрон сдетонировал во дворе домовладения… В Борисовском районе, в селе Берёзовка, от удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль", - уточнил Гладков.

Новости

