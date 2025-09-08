https://ria.ru/20250908/vsu-2040400249.html
ВСУ потеряли более 455 военных в зоне действий "Центра" за сутки
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
