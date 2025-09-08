Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Красноармейском направлении охотятся на российские мотогруппы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 08.09.2025
ВСУ на Красноармейском направлении охотятся на российские мотогруппы
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. Украинская армия пытается остановить продвижение ВС РФ к Красноармейску, поэтому мотогруппы ВС РФ стали приоритетной целью для ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным "Сивый". "Закатываем пехоту, забираем раненых, доставляем провизию. Двигаемся очень быстро. Несколько рейсов в день делаем. То, что можем увезти – один человек донесет за 3-4 раза", - рассказал РИА Новости "Сивый". Он продемонстрировал импровизированную мастерскую его мотогруппы в нескольких километрах от фронта. Здесь мотоциклы обслуживаются, производится ремонт поврежденных. ВСУ, по его словам, пытаются нарушить любыми способами логистику ВС РФ. До этого их целью были прежде всего крупногабаритный транспорт. "Десять месяцев назад так по мотоциклам не работали. Сейчас может и миномет бить на опережение, и FPV-дрон прилететь. Приоритетной целью стали, потому что можем много пехоты завезти на передний край. Был день – мы в снег и по 16 человек завозили", - рассказал "Сивый". Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. Украинская армия пытается остановить продвижение ВС РФ к Красноармейску, поэтому мотогруппы ВС РФ стали приоритетной целью для ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным "Сивый".
"Закатываем пехоту, забираем раненых, доставляем провизию. Двигаемся очень быстро. Несколько рейсов в день делаем. То, что можем увезти – один человек донесет за 3-4 раза", - рассказал РИА Новости "Сивый".
БПЛА группировки "Север" уничтожили французский миномет ВСУ
06:54
БПЛА группировки "Север" уничтожили французский миномет ВСУ
06:54
Он продемонстрировал импровизированную мастерскую его мотогруппы в нескольких километрах от фронта. Здесь мотоциклы обслуживаются, производится ремонт поврежденных. ВСУ, по его словам, пытаются нарушить любыми способами логистику ВС РФ. До этого их целью были прежде всего крупногабаритный транспорт.
"Десять месяцев назад так по мотоциклам не работали. Сейчас может и миномет бить на опережение, и FPV-дрон прилететь. Приоритетной целью стали, потому что можем много пехоты завезти на передний край. Был день – мы в снег и по 16 человек завозили", - рассказал "Сивый".
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
