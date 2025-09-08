ВСУ на Красноармейском направлении охотятся на российские мотогруппы
Мотогруппы стали главной целью для дронов ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. Украинская армия пытается остановить продвижение ВС РФ к Красноармейску, поэтому мотогруппы ВС РФ стали приоритетной целью для ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным "Сивый".
"Закатываем пехоту, забираем раненых, доставляем провизию. Двигаемся очень быстро. Несколько рейсов в день делаем. То, что можем увезти – один человек донесет за 3-4 раза", - рассказал РИА Новости "Сивый".
Он продемонстрировал импровизированную мастерскую его мотогруппы в нескольких километрах от фронта. Здесь мотоциклы обслуживаются, производится ремонт поврежденных. ВСУ, по его словам, пытаются нарушить любыми способами логистику ВС РФ. До этого их целью были прежде всего крупногабаритный транспорт.
"Десять месяцев назад так по мотоциклам не работали. Сейчас может и миномет бить на опережение, и FPV-дрон прилететь. Приоритетной целью стали, потому что можем много пехоты завезти на передний край. Был день – мы в снег и по 16 человек завозили", - рассказал "Сивый".
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18